Comlurb recolhe 1,2 toneladas de lixo das praias do Rio no réveillon

A limpeza do réveillon do Rio gerou 1.250 toneladas de lixo recolhidas pela Comlurb, que encerrou a megaoperação especial na cidade, na manhã desta quinta-feira (1°).

Na operação especial da virada de ano, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) distribuiu 5.260 garis em todos os pontos da festa organizada pela prefeitura carioca. “A quantidade de contêineres, com 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior de todos os tempos”, informou a Comlurb em nota.

A companhia comemorou o fato de a população ter colaborado com o trabalho dos garis utilizando os contêineres distribuídos estrategicamente ao longo da orla de Copacabana.

“Agilizou o serviço de limpeza e garantiu a entrega da areia da praia e das pistas da Avenida Atlântica liberadas à população pouco antes das 10h, com tudo limpo e desodorizado”, destacou.

Somente no bairro, o serviço foi feito por 1.500 garis que utilizaram 500 equipamentos e veículos. Para o movimento desta quinta-feira na praia, a Comlurb manteve a limpeza com a equipe de manutenção até as 17h.