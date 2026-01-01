Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comlurb recolhe 1,2 toneladas de lixo das praias do Rio no réveillon

Autor Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
A limpeza do réveillon do Rio gerou 1.250 toneladas de lixo recolhidas pela Comlurb, que encerrou a megaoperação especial na cidade, na manhã desta quinta-feira (1°). Desse total, 650 toneladas foram tiradas de Copacabana. Na virada de 2025, o volume tinha sido menor. Naquela ocasião, foram recolhidas 980 toneladas de resíduos, 508 só de Copacabana. 

Na operação especial da virada de ano, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) distribuiu 5.260 garis em todos os pontos da festa organizada pela prefeitura carioca. “A quantidade de contêineres, com 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior de todos os tempos”, informou a Comlurb em nota.

A companhia comemorou o fato de a população ter colaborado com o trabalho dos garis utilizando os contêineres distribuídos estrategicamente ao longo da orla de Copacabana.

“Agilizou o serviço de limpeza e garantiu a entrega da areia da praia e das pistas da Avenida Atlântica liberadas à população pouco antes das 10h, com tudo limpo e desodorizado”, destacou.

Somente no bairro, o serviço foi feito por 1.500 garis que utilizaram 500 equipamentos e veículos. Para o movimento desta quinta-feira na praia, a Comlurb manteve a limpeza com a equipe de manutenção até as 17h.

Para a limpeza hidráulica das vias, o esquema foi o maior já realizado na capital, usando 26 pipas d’água e 26 motobombas com sistema de alta pressão. “A Companhia atuou com 440 veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, varredeiras, pipas d'água para lavagem das vias com água de reúso, pás mecânicas e tratores de praia, em apoio ao serviço dos garis”, indicou.

Logo cedo, às 6h, o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, já acompanhava a Operação Limpeza em Copacabana. Arraes se mostrou satisfeito porque os banhistas puderem usar a praia sem lixo já pela manhã.  "Mais uma vez a Comlurb mostra a força e comprometimento dos seus garis para entregar a praia limpa à população e as pistas liberadas antes das 10h”, disse na nota.

De acordo com o presidente da Companhia, não houve intercorrência e o planejamento operacional foi cumprido à risca. “Estamos muito felizes com o resultado alcançado para que os frequentadores possam curtir a praia neste feriado", comentou.

