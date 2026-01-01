Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixa sorteia em instantes as seis dezenas da Mega da Virada

Autor Daniella Almeida - repórter da Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal realiza nesta manhã o sorteio da Mega da Virada 2025. O sorteio previsto para quarta-feira (31) à noite foi adiado para esta quinta-feira (1º) devido a problemas operacionais.

Em comunicado, o banco público explicou que o prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. A Caixa contabilizou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o país.

Segundo a Loterias Caixa, o prêmio recorde está estimado em mais de R$ 1 bilhão.  

O sorteio oficial será transmitido ao vivo, pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal, nos canais do YouTube .

