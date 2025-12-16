Governo federal vai restaurar Armazém Docas André Rebouças no Rio

O governo federal celebrou termo nesta terça-feira (16) para restaurar o Armazém Docas André Rebouças, em frente ao Cais do Valongo, na Pequena África, na região central do Rio de Janeiro.

O Termo de Execução Descentralizada, firmado com o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi assinado pelo Ministério da Cultura (MinC), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Fundação Cultural Palmares (FCP).

O espaço abrigará o Centro de Interpretação do Patrimônio Mundial Cais do Valongo, com ações dedicadas à valorização da herança africana e do legado do engenheiro André Rebouças, responsável pelo projeto original do espaço.

O acordo vai ampliar o Laboratório Aberto de Arqueologia Urbana (LAAU), responsável pela preservação e estudo de mais de 1 milhão de peças arqueológicas, incluindo as encontradas durante as escavações do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, ressaltou que o restauro fará um resgate histórico à memória do André Rebouças, um homem negro que marcou a história da engenharia no século 19 ao entregar várias obras.