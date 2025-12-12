Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

A operação é coordenada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, o grupo utilizava armamentos pesados para intimidar moradores da comunidade, além de coordenar ataques criminosos para manter o domínio territorial.

Distribuidores de armas

Além dos mandados de prisão, a operação também cumpre 72 mandados de busca e apreensão. As equipes realizam diligências em Anchieta e na Baixada Fluminense, em Nilópolis e Mesquita.

Entre os investigados estão líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

De acordo com a Polícia Civil, a operação recebeu o nome Trunfo Final em referência direta ao ás de ouros, carta que simboliza o poder, a supremacia e o domínio, em alusão à forma como a facção se enxerga dentro da comunidade.