Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 12 pessoas na operação Trunfo Final contra suspeitos de integrar a principal facção criminosa do estado, o Comando Vermelho. A ação é realizada nesta sexta-feira (12) na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, na zona norte da cidade. A meta é cumprir 36 mandados de prisão.

A operação é coordenada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, o grupo utilizava armamentos pesados para intimidar moradores da comunidade, além de coordenar ataques criminosos para manter o domínio territorial.

Distribuidores de armas

Além dos mandados de prisão, a operação também cumpre 72 mandados de busca e apreensão. As equipes realizam diligências em Anchieta e na Baixada Fluminense, em Nilópolis e Mesquita.

Entre os investigados estão líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

De acordo com a Polícia Civil, a operação recebeu o nome Trunfo Final em referência direta ao ás de ouros, carta que simboliza o poder, a supremacia e o domínio, em alusão à forma como a facção se enxerga dentro da comunidade.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar