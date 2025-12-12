Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jornalista da TV Brasil conquista 2º lugar em prêmio do MPRS

Os dez vencedores do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 se destacaram entre 62 reportagens e séries de reportagens inscritas na 27ª edição. A iniciativa é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, em parceria com a Associação do Ministério Público e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS e da Associação Riograndense de Imprensa. 

A diretora de jornalismo da EBC, Cidinha Matos, destaca a conquista do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 como resultado do comprometimento da comunicação pública. “Nossos profissionais trabalham com foco em pautas relevantes que dialoguem com a população. Esse reconhecimento fortalece a nossa contribuição para a sociedade”, afirma. 

Sobre o programa 

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos. 

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto. 

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública. 

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico. 

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS. 

