Jornalista da EBC recebe menção honrosa no Prêmio ARI/Banrisul

O Prêmio ARI/Banrisul valoriza a excelência e o mérito jornalístico, destacando produções que contribuem para o fortalecimento do jornalismo profissional e acadêmico. A premiação aconteceu nesta sexta-feira (12).

O reconhecimento foi concedido pela reportagem As marcas do racismo na escola, produzida para o programa Caminhos da Reportagem. O trabalho destaca como o racismo se manifesta no ambiente escolar e evidencia que metade das escolas brasileiras ainda não cumpre a legislação que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira.

A edição também apresenta relatos de professoras que sofreram discriminação durante a vida escolar, mostrando como esses episódios deixam marcas profundas nos estudantes, além de trazer análises de especialistas e educadores sobre a importância de enfrentar o racismo para garantir uma educação democrática e combater desigualdades históricas.

“Fiquei feliz pelo reconhecimento, especialmente em um programa com tema tão importante como é o da educação antirracista. É também um incentivo pra que a gente continue e fazer comunicação pública de qualidade na EBC”, disse Iara.

A diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, celebrou a conquista. “Em 2025, recebemos muitos prêmios importantes, e esse é mais um! A reportagem da Iara trata de um tema essencial para a sociedade. Ser reconhecidos nessa temática reforça a relevância do jornalismo da EBC”, afirmou.