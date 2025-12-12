Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois dias após ciclone, SP ainda tem 800 mil moradores sem energia

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
A cidade de São Paulo e sua região metropolitana ainda têm mais de 800 mil consumidores sem energia, dois dias depois da forte ventania que causou destruição em diversas localidades.

O fenômeno foi provocado pela chegada de um ciclone extratropical associado a uma frente fria e derrubou mais de 330 árvores, sendo que muitas caíram sobre a rede de cabos, cortando o fornecimento de energia.

No auge do problema, a região metropolitana de São Paulo teve mais de 2,2 milhões de clientes sem energia. No final dessa quinta-feira (11), ainda havia 1,3 milhão de consumidores sem luz.

Neste momento, segundo a Enel, há 802.474 clientes sem energia. Na cidade de São Paulo esse número é de 585 mil consumidores, 10% do total. O município de Juquitiba tem 7.262 clientes sem energia, o que representa 40% do total da cidade. Embu-Guaçu, que ontem ainda tinha praticamente 100% da cidade às escuras, hoje está com 17% dos consumidores ainda sem energia. 

Sem previsão

A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 1,2 milhão de clientes do total de 2 milhões de afetados. A empresa não deu uma previsão de quando os mais de 800 mil consumidores terão a energia de volta. Segundo a concessionária, há alguns casos complexos que exigem a substituição de postes e transformadores, o que demanda mais tempo de trabalho.

São Paulo

