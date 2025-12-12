CNU 2: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na maior parte dos casos, as mudanças foram de horário e turno, mas não de locais de realização dos procedimentos.

A orientação é que esses candidatos acessem novamente o cartão de confirmação, no site da FGV, para verificar se houve alteração na convocação.

O edital de convocação para a realização dos procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras foi publicado dia 14 de novembro. Já as datas e horários e os locais e links individuais de acesso (para casos de avaliação por telemedicina) foram divulgados no dia 5 de dezembro.

O edital prevê, ainda, a realização dos procedimentos entre os dias 8 e 17 de dezembro de 2025, “sendo de responsabilidade da pessoa candidata acompanhar a publicação e tomar ciência” das convocações.