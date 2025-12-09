Presídios e penitenciárias do Rio têm reforço de 276 novos policiais

“Com a chegada desses novos policiais penais, reforçamos de forma concreta a capacidade operacional do sistema penitenciário. É um ganho imediato para a segurança das unidades, para a eficiência da gestão e para a garantia de direitos”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A turma iniciou o curso de formação em 22 de agosto, com 312 candidatos matriculados. Ao longo de três meses, os participantes concluíram 750 horas de treinamento no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), em Gericinó, incluindo aulas teóricas, práticas, estudos jurídicos, procedimentos operacionais e simulações de rotina prisional conduzidas por 85 instrutores.

Unidades

A Seap é responsável por todas as penitenciárias e presídios do Estado do Rio de Janeiro, gerenciando sua política criminal e penitenciária, a reinserção social de egressos e o trabalho dos detentos, sendo responsável por 47 unidades prisionais em todo o estado.

O principal conjunto de estabelecimentos é o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, que abriga 25 unidades penais, incluindo penitenciárias, cadeias públicas, hospitais e institutos.