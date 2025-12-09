Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia prende sete suspeitos de envolvimento em fraudes financeiras

Autor Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Tipo Notícia

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (9), sete suspeitos de integrar um grupo de envolvidos em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Com a participação da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), a Operação Azimut foi realizada nas cidades de Campinas, Hortolândia e São Paulo.

Foram expedidos 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), as investigações mostraram que o esquema do grupo utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, causando prejuízos milionários a empresas e instituições do setor, chegando a uma movimentação de R$ 6 bilhões em dois anos.

“As apurações indicam ainda que valores obtidos de forma ilícita eram posteriormente movimentados por meio de empresas e contas utilizadas para ocultar a origem do dinheiro. A suspeita é que os valores sejam provenientes de diversas fraudes praticadas contra instituições financeiras”, explicou a Polícia Civil. Os nomes dos presos não foram divulgados.

 

 

