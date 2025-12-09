Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí. Cada escola do Grupo Especial fará dois ensaios no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento.

Como grande novidade deste ano, os desfiles mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel dessas escolas na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.

Os ensaios começam no dia 30 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos, reunindo as agremiações do Grupo Especial em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.

Calendário dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí:

Sexta-feira – 30/1

21h – Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado – 31/1

18h – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) – abertura dos ensaios técnicos

20h – Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo – 1/2

17h30 – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)

19h – Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Sexta-feira – 6/2

21h – Acadêmicos de Niterói

Mocidade Independente de Padre Miguel

Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca

Sábado – 7/2

18h – Lavagem da Passarela

Em seguida:

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Salgueiro

Paraíso do Tuiuti

Portela

Domingo – 8/2

18h – Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)

19h – Unidos do Viradouro

Imperatriz Leopoldinense

Acadêmicos do Grande Rio

Beija-Flor de Nilópolis

Liesa

As escolas de samba do Grupo Especial desfilam desde o ano passado em três dias na Marquês de Sapucaí, com redução de seis para quatro das agremiações que se apresentam por dia, na Passarela do Samba. Com o novo formato, o tempo de desfile é de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos, de acordo com o regulamento da Liesa.

Esse acréscimo de 10 minutos de desfile permite apresentações mais longas e detalhadas do enredo na Marquês de Sapucaí.  Os desfiles do Grupo Especial acontecem no domingo, 15 de fevereiro; na segunda-feira (16) e na terça-feira(17).

No domingo (15) desfilam pela ordem: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.

Na segunda-feira (16) vão se apresentar: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca.

Na terça-feira (16) será a vez das escolas: Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.

