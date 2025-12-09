Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí. Cada escola do Grupo Especial fará dois ensaios no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento. A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Rio Carnaval 2026, na Marquês de Sapucaí. Cada escola do Grupo Especial fará dois ensaios no Sambódromo, em estrutura idêntica à dos desfiles oficiais, com luz, som e operação de pista em pleno funcionamento.

Como grande novidade deste ano, os desfiles mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel dessas escolas na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca. Os ensaios começam no dia 30 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos, reunindo as agremiações do Grupo Especial em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026. Calendário dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí: Sexta-feira – 30/1

21h – Acadêmicos de Niterói Mocidade Independente de Padre Miguel Estação Primeira de Mangueira

Unidos da Tijuca Sábado – 31/1 18h – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) – abertura dos ensaios técnicos

20h – Unidos de Vila Isabel Acadêmicos do Salgueiro Paraíso do Tuiuti