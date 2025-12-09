Liesa divulga calendário dos ensaios técnicos das escolas de samba
Como grande novidade deste ano, os desfiles mirins vão abrir, pela primeira vez, a programação dos ensaios técnicos do Grupo Especial, em três datas diferentes, reforçando o papel dessas escolas na formação de novos sambistas e na renovação do carnaval carioca.
Os ensaios começam no dia 30 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro, sempre às sextas, sábados e domingos, reunindo as agremiações do Grupo Especial em treinos abertos ao público, que já poderá sentir o clima do que será apresentado no Carnaval 2026.
Calendário dos ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí:
Sexta-feira – 30/1
21h – Acadêmicos de Niterói
Mocidade Independente de Padre Miguel
Estação Primeira de Mangueira
Unidos da Tijuca
Sábado – 31/1
18h – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações) – abertura dos ensaios técnicos
20h – Unidos de Vila Isabel
Acadêmicos do Salgueiro
Paraíso do Tuiuti
Portela
Domingo – 1/2
17h30 – Escolas de Samba Mirins (3 agremiações)
19h – Unidos do Viradouro
Imperatriz Leopoldinense
Acadêmicos do Grande Rio
Beija-Flor de Nilópolis
Sexta-feira – 6/2
21h – Acadêmicos de Niterói
Mocidade Independente de Padre Miguel
Estação Primeira de Mangueira
Unidos da Tijuca
Sábado – 7/2
18h – Lavagem da Passarela
Em seguida:
Unidos de Vila Isabel
Acadêmicos do Salgueiro
Paraíso do Tuiuti
Portela
Domingo – 8/2
18h – Escolas de Samba Mirins (2 agremiações)
19h – Unidos do Viradouro
Imperatriz Leopoldinense
Acadêmicos do Grande Rio
Beija-Flor de Nilópolis
Liesa
As escolas de samba do Grupo Especial desfilam desde o ano passado em três dias na Marquês de Sapucaí, com redução de seis para quatro das agremiações que se apresentam por dia, na Passarela do Samba. Com o novo formato, o tempo de desfile é de, no mínimo, 70 minutos e, no máximo, 80 minutos, de acordo com o regulamento da Liesa.
Esse acréscimo de 10 minutos de desfile permite apresentações mais longas e detalhadas do enredo na Marquês de Sapucaí. Os desfiles do Grupo Especial acontecem no domingo, 15 de fevereiro; na segunda-feira (16) e na terça-feira(17).
No domingo (15) desfilam pela ordem: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Mangueira.
Na segunda-feira (16) vão se apresentar: Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca.
Na terça-feira (16) será a vez das escolas: Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente