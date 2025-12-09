Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inmet emite alerta vermelho para RS com chegada de ciclone

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O estado do Rio Grande do Sul está em alerta vermelho nesta terça-feira (9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu o aviso de grande perigo. O alerta se deve à chegada de um ciclone extratropical junto com uma frente fria. Paraná e Santa Catarina também são afetados.

Até o final do dia o Rio Grande do Sul pode sofrer com temporais, granizo e rajadas de vento. O ciclone traz grande quantidade de chuva, podendo ultrapassar os 100 mm até o fim do dia. Há grandes chances de alagamentos, queda de energia e de árvores.

O estado de alerta vale até as 23h59 desta terça.

O aviso do Inmet vale para as regiões serranas do estado e também para as áreas Sul, Norte e Central, além da região metropolitana de Porto Alegre. Toda a costa do Rio Grande do Sul também pode ser afetada.

Paraná e Santa Catarina estão em alerta laranja no momento, que é de perigo, segundo o Inmet. As regiões central, sul e leste dos dois estados devem ser atingidas pelo ciclone, assim como seus litorais. 

Flores da Cunha

A cidade de Flores da Cunha, distante 145 km de Porto Alegre, sofreu estragos na noite desta segunda-feira (8) após a passagem de um ciclone extratropical. Parte da destruição atingiu a região do Travessão Alfredo Chaves, no interior do município. Segundo a prefeitura local, não houve feridos.

Houve estragos em muitos pontos da região. A quadra da comunidade sofreu muitos danos, assim como também o telhado da Capela São João Batista. Três vinícolas tiveram problemas, além de outros estabelecimentos. Houve ainda problemas no centro da cidade.

Cerca de 60 casas foram atingidas, deixando mais de 5 mil pessoas sem energia elétrica. Ao todo, cerca de 2 mil moradores foram afetados de alguma maneira.

De acordo com a prefeitura, aconteceram também avarias em estufas, vinte parreiras foram derrubadas e houve danos no refeitório de uma escola e num hospital municipal.

Na manhã desta terça (9), equipes das secretarias de Agricultura e de Obras atuaram na desobstrução de estradas. Não há neste momento pontos de bloqueio na cidade.

As aulas na rede municipal foram mantidas hoje.

A Defesa Civil informa que ainda está vigente o alerta meteorológico.

