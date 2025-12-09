Inmet emite alerta vermelho para RS com chegada de ciclone

Até o final do dia o Rio Grande do Sul pode sofrer com temporais, granizo e rajadas de vento. O ciclone traz grande quantidade de chuva, podendo ultrapassar os 100 mm até o fim do dia. Há grandes chances de alagamentos, queda de energia e de árvores.

O estado de alerta vale até as 23h59 desta terça.

O aviso do Inmet vale para as regiões serranas do estado e também para as áreas Sul, Norte e Central, além da região metropolitana de Porto Alegre. Toda a costa do Rio Grande do Sul também pode ser afetada.

Paraná e Santa Catarina estão em alerta laranja no momento, que é de perigo, segundo o Inmet. As regiões central, sul e leste dos dois estados devem ser atingidas pelo ciclone, assim como seus litorais.