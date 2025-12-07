Candidatos do CNU realizam prova discursiva hoje (7)

A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizada hoje (7) em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. A lista com os municípios onde a prova será aplicada pode ser conferida A prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será realizada hoje (7) em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. A lista com os municípios onde a prova será aplicada pode ser conferida aqui . Os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.

Atenção para os candidatos do Acre, Tabatinga (AM) e região do Alto Solimões (AM), onde o fechamento ocorrerá as 10h30 (horário local). No Amazonas (Manaus), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima os portões fecham as 11h30 (horário local). Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13h às 16h. Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas no mesmo dia, em horário reduzido: das 13h às 15h. Documentos Todas as pessoas convocadas devem acessar o cartão de confirmação, disponível na página do CPNU da FGV , para verificar endereço, sala, horário e cidade de aplicação. É obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto, original e dentro do prazo de validade; do cartão de confirmação (impresso ou digital). Sem documento válido, não haverá acesso ao local de prova.

A recomendação do MGI é conferir o local com antecedência e planejar o deslocamento considerando trânsito, obras, transporte público e condições climáticas. Entre os itens permitidos estão: água em garrafa transparente, sem rótulo; lanches leves, em embalagens transparentes e silenciosas e caneta esferográfica azul ou preta (transparente). São proibidos: celulares, fones, relógios, smartwatches e quaisquer aparelhos eletrônicos; papéis soltos, anotações, livros ou materiais de consulta; acessórios de cabeça (bonés, chapéus ou gorros), exceto por razões religiosas.

Todos os objetos pessoais deverão ser acondicionados conforme orientação da equipe de sala. Prova Para cargos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção. Em ambos os casos, a banca exige clareza, objetividade e domínio da norma culta, incluindo ortografia, coesão, coerência e estrutura textual. Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir dos conhecimentos específicos, que equivalem 50% da nota total para nível superior e o domínio da Língua Portuguesa, que equivale aos demais 50% da nota para nível superior.