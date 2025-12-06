Justiça absolve Felipe Prior da acusação por estupro ocorrido em 2015

Ex-BBB havia sido condenado há seis anos de prisão, porém, recorreu à decisão. O processo tramita em segredo de Justiça

O arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior , foi absolvido na última sexta-feira, 5, pela Justiça de São Paulo da acusação de estupro contra uma mulher em 2015. O caso ocorreu na cidade de Votuporanga, no interior paulista.

No ano passado, Prior havia sido condenado em primeira instância a seis anos de prisão. Porém, segundo os desembargadores, não havia provas suficientes para sustentar a acusação, motivo pelo qual optaram pela absolvição. O processo tramita em segredo de Justiça.

Em nota enviada ao portal G1, os advogados da vítima, Maurício Stegemann Dieter e Maira Machado Frota Pinheiro, afirmam ter recebido a decisão “com decepção, porém, com tranquilidade”.

“Estamos diante de uma decisão judicial que causou sofrimento profundo à vítima e a levou a reviver os traumas decorrentes dos fatos que ensejaram este processo. Expressamos nossa confiança de que essa injustiça será revertida nas Cortes Superiores”, diz o comunicado.

Ainda segundo os advogados, a decisão desconsidera um conjunto de provas consideradas consistentes, sustentadas por testemunhas, “bem como o histórico e modus operandi do acusado”.