Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça absolve Felipe Prior da acusação por estupro ocorrido em 2015

Justiça absolve Felipe Prior da acusação por estupro ocorrido em 2015

Ex-BBB havia sido condenado há seis anos de prisão, porém, recorreu à decisão. O processo tramita em segredo de Justiça
Atualizado às Autor Carlos Daniel
Autor
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior, foi absolvido na última sexta-feira, 5, pela Justiça de São Paulo da acusação de estupro contra uma mulher em 2015. O caso ocorreu na cidade de Votuporanga, no interior paulista.

LEIA TAMBÉM| BBB20: Felipe Prior é acusado de estupro e tentativa de estupro, mostra reportagem

No ano passado, Prior havia sido condenado em primeira instância a seis anos de prisão. Porém, segundo os desembargadores, não havia provas suficientes para sustentar a acusação, motivo pelo qual optaram pela absolvição. O processo tramita em segredo de Justiça.

Em nota enviada ao portal G1, os advogados da vítima, Maurício Stegemann Dieter e Maira Machado Frota Pinheiro, afirmam ter recebido a decisão “com decepção, porém, com tranquilidade”.

“Estamos diante de uma decisão judicial que causou sofrimento profundo à vítima e a levou a reviver os traumas decorrentes dos fatos que ensejaram este processo. Expressamos nossa confiança de que essa injustiça será revertida nas Cortes Superiores”, diz o comunicado.

Ainda segundo os advogados, a decisão desconsidera um conjunto de provas consideradas consistentes, sustentadas por testemunhas, “bem como o histórico e modus operandi do acusado”.

Com isso, Prior acumula quatro processos por estupro, dos quais dois já tiveram absolvição confirmada, um teve condenação anulada e um ainda aguarda decisão judicial.

Relembre os outros casos

Além do processo referente ao episódio de 2015 em Votuporanga, Felipe Prior responde a outros três casos envolvendo acusações de estupro e tentativa de estupro, todos relacionados a festas universitárias:

1. Caso de 2014 – Estupro (absolvido)

Uma mulher acusou o ex-BBB de tê-la estuprado em uma festa universitária. Prior sempre negou a acusação. Ele foi absolvido, e a decisão já transitou em julgado.

2. Caso de 2016 – Estupro (condenação anulada)

Outra denúncia envolveu um estupro supostamente ocorrido em 2016. Prior chegou a ser condenado em primeira instância, mas a sentença foi posteriormente anulada, segundo a defesa. O processo segue em curso em instâncias superiores.

3. Caso de 2018 – Tentativa de estupro (aguarda decisão)

Uma terceira mulher afirmou ter sido vítima de tentativa de estupro em 2018, também durante uma festa universitária. O caso segue em análise pela Justiça e ainda não teve decisão final.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar