Exposição em Brasília celebra 50 anos do Dicionário Aurélio
Produzida originalmente pela Casa Firjan, vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a mostra fica em cartaz até 30 de março de 2026. A abertura, no sábado, tem entrada gratuita a partir das 10h para quem se inscreveu com antecedência. A partir de domingo (7), os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).
Esta é a primeira viagem da exposição fora do Rio de Janeiro, onde a Casa Firjan mantém, desde 2018, o acervo sob sua guarda.
Para a superintendente de Cultura do Sesi, Claudia Ramalho, trazer o material à capital federal é uma oportunidade singular:
“Celebramos não apenas um livro, mas uma obra cultural que moldou a forma como o Brasil enxerga sua língua. Queremos que o visitante saia com a sensação de que as palavras voam e transportam saberes, memórias e futuros”, afirma.
Novo espaço
A exposição inaugura o novo espaço multiuso do Sesi Lab, onde funcionava a loja do museu, que passou por adaptação para receber mostras de médio e grande porte. Ali, o público poderá explorar diferentes dimensões do trabalho de Aurélio: manuscritos, anotações, correspondências, referências intelectuais e o processo editorial que levou à criação de um dos dicionários mais populares do país.
Cristiane Alves, gerente geral de Desenvolvimento e Inovação Empresarial da Firjan, destaca o caráter contemporâneo da mostra:
“Mais do que uma homenagem, a exposição é um convite à imersão no universo intelectual de Aurélio. Sua trajetória atravessou artes, jornalismo, crítica literária, educação e a lexicografia. O dicionário é, por natureza, uma obra que se renova, acompanha o espírito de sua época e dialoga com futuro”, afirma.
A mostra é dividida em quatro núcleos:
- Linha do Tempo: apresenta os marcos da vida do lexicógrafo e a evolução de sua obra, incluindo a relevância editorial das grandes tiragens do dicionário.
- O Dicionário: revela o processo de construção do Aurélio, suas metodologias e edições ao longo de cinco décadas.
- Acervo: reúne anotações pessoais, dedicatórias, documentos e exemplares que expressam a diversidade intelectual do autor.
- Língua Viva: discute a transformação constante da língua portuguesa e o papel das expressões populares.
Um documentário exclusivo complementa a experiência, com depoimentos de nomes ligados à história da obra, como o tradutor Paulo Geiger, editor do dicionário, e Nora Rónai, além do destaque à atuação de Marina Baird Ferreira, esposa de Aurélio, responsável pela logística da publicação da primeira edição, em 1975.
Serviço
Exposição “Palavras que Voam – Acervo Aurélio Buarque de Holanda”
Abertura: 6 de dezembro de 2025 (entrada gratuita)
Período de visitação: até 30 de março de 2026
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Local: Sesi Lab, Brasília