Exposição em Brasília celebra 50 anos do Dicionário Aurélio

Brasília recebe, pela primeira vez, parte do acervo de Aurélio Buarque de Holanda, um dos mais importantes nomes da lexicografia brasileira. A exposição “Palavras que Voam: Acervo Aurélio Buarque de Holanda” será inaugurada neste sábado (6) no Sesi Lab, marcando as comemorações pelos 50 anos do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, obra que se tornou referência nacional desde seu lançamento, em 1975.

Produzida originalmente pela Casa Firjan, vinculada à Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a mostra fica em cartaz até 30 de março de 2026. A abertura, no sábado, tem entrada gratuita a partir das 10h para quem se inscreveu com antecedência. A partir de domingo (7), os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Esta é a primeira viagem da exposição fora do Rio de Janeiro, onde a Casa Firjan mantém, desde 2018, o acervo sob sua guarda.

Para a superintendente de Cultura do Sesi, Claudia Ramalho, trazer o material à capital federal é uma oportunidade singular: