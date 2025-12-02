Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Autor Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.946 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 13 - 17 - 21 - 49 - 54

  • 48 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.485,09 cada
  • 2.672 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 665,80 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

