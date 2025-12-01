Projeto no Rio forma guardiões de cavalos-marinhos de 12 a 14 anos

O Projeto Cavalos-Marinhos formou nesta segunda-feira (1º) a primeira turma de guardiões dos cavalos-marinhos, composta de 31 crianças e adolescentes na faixa etária de 12 a 14 anos. Durante os três meses do curso, os guardiões visitaram o Espaço Educativo Cavalos-Marinhos, no Rio de Janeiro, tiveram diversas aulas sobre a preservação das belezas naturais da região e, no dia 27 de novembro passado, realizaram o primeiro mergulho de monitoramento na praia dos Ubás, na Laguna de Araruama. Durante os três meses do curso, os guardiões visitaram o Espaço Educativo Cavalos-Marinhos, no Rio de Janeiro, tiveram diversas aulas sobre a preservação das belezas naturais da região e, no dia 27 de novembro passado, realizaram o primeiro mergulho de monitoramento na praia dos Ubás, na Laguna de Araruama.

"Tiveram um apanhado bem grande da Lagoa de Araruama, porque o conceito central era que eles se apropriassem da Laguna como sendo um ambiente importante para eles como pessoas importantes da cidade e que eles entendessem como funciona e quisessem cuidar. E o cavalo-marinho foi um ícone para fazer essa percepção de pertencimento, de cuidado. Mostrando que um animal muito sensível pode ocorrer nessa região e precisa ser cuidado por eles", disse a coordenadora do projeto, Natalie Freret-Meurer, à Agência Brasil. A partir de agora, os jovens serão os oficiais guardiões do local. A ideia é que eles atuem um pouco mais como fiscais do cuidado com o ambiente. "Que observem o que está sendo feito de bom, de ruim, no entorno da Laguna de Araruama. Que tenham cuidado com a Laguna e entendam um pouco melhor como a atitude do dia a dia pode fazer com que a Laguna melhore", destacou Natalie. Redução do consumo de resíduos, não jogar resíduo dentro da Laguna deverão estar no radar de observação dos guardiões dentro do pressuposto de como é necessário um ambiente saudável não só para os animais, como os cavalos-marinhos, mas também para as pessoas.

“A partir do momento em que se formam guardiões, eles têm a missão de trazer uma laguna mais saudável para eles próprios e para os outros seres vivos que vivem ali”.

Orientações O projeto Guardiões dos Cavalos-Marinhos foi promovido pelo Projeto Cavalos-Marinhos em parceria com a prefeitura de Iguaba Grande, localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação teve participação de outros projetos para falar um pouco, por exemplo, de aves marinhas (Projeto Albatroz), de raias (Projeto Mantas do Brasil) de resgate de faunas debilitadas (BW). “A gente contou com parceiros que foram essenciais para eles entenderem um pouco de diversidade, das espécies marinhas”, disse Natalie. Um dos pontos principais passado para os guardiões é que orientem a população sobre a proibição de capturar cavalo-marinho, prevista na norma 455 do Ministério do Meio Ambiente. A coordenadora do Projeto Cavalos-Marinhos explicou que só quem pode tocar nesse animal são pesquisadores com licença para fazer estudos e pesquisas. O Projeto Cavalos-Marinhos existe há 23 anos, atuando em todo o estado, com apoio do Programa Petrobras Socioambiental. Com o lema Transformar para Conservar, o projeto trabalha com as mulheres caiçaras, para que elas possam desenvolver, por exemplo, biojoias provenientes de reaproveitamento de escamas de peixes, ou com redes de pesca que seriam abandonadas e são usadas como artesanato.

“Então, a gente trabalha muito a área social para que as pessoas possam se engajar dentro de um conceito mais sustentável”. O projeto trabalha também com a parte de educação ambiental e formação de professores da educação infantil, com a formação de guardas-parque de unidades de conservação, “sempre tendo o cavalo-marinho como enfoque, mas entendendo que ele está dentro de um ecossistema e que tudo precisa ser cuidado e protegido também”. A atuação do projeto está muito associada a toda essa parte de concepção, de reconstrução e percepção de um ambiente saudável para todos, dentro de uma linha denominada “saúde única”, que se refere a um ambiente saudável para os seres vivos, as outras espécies, o ser humano. “E todos temos que estar com saúde. Dentro dessa linha é que a gente busca algumas atuações que possam contribuir para um ambiente mais saudável”, esclareceu Natalie.