Saiba quem é o jovem que foi morto por leoa em zoológico de PB

Saiba quem é o jovem que foi morto por leoa ao invadir jaula de zoológico na ParaíbaA prefeitura paraibana abriu uma apuração para entender o caso e possíveis motivações
Jovem morreu neste domingo, 30, ao invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, na Paraíba. Investigação aponta que escalou uma parede de seis metros e não resistiu aos ataques do felino.
O instituto de polícia científica identificou que a vítima era Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, de 19 anos.
A perícia da Polícia Civil aponta que teria agido em ato de suicídio. Vídeos feitos por visitantes do zoológico, que estava aberto ao público e funcionando normalmente, mostra o momento exato do incidente.
O jovem teria subido pela estrutura lateral da jaula, alcançando uma árvore e, em seguida, foi atacado de forma "rápida e surpreendente", segundo nota da Prefeitura de João Pessoa pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam).
A polícia militar e o instituto de polícia científica do estado foram acionados e direcionados ao local. Após o ataque, o parque foi fechado e as visitas estão suspensas, sem previsão de reabertura.
Ataque em zoológico: confira nota da prefeitura
No momento, a prefeitura paraibana abriu uma apuração para entender o caso. Além disso, afirmou que o zoológico seguia normas técnicas e de segurança; confira nota na íntegra:
“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto.
Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.
Assim que a ocorrência foi constatada, o parque foi imediatamente fechado para os procedimentos de segurança e remoção do corpo. A Semam já iniciou a apuração das circunstâncias do fato e está colaborando com as autoridades competentes.
A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável”.