Saiba quem é o jovem que foi morto por leoa em zoológico de PB

Perícia da Polícia Civil aponta para uma possível tentativa de suicídio do jovem ao invadir o território da leoa / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Jovem morreu neste domingo, 30, ao invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, na Paraíba. Investigação aponta que escalou uma parede de seis metros e não resistiu aos ataques do felino. O instituto de polícia científica identificou que a vítima era Gerson de Melo Machado, conhecido como Vaqueirinho, de 19 anos.

A perícia da Polícia Civil aponta que teria agido em ato de suicídio. Vídeos feitos por visitantes do zoológico, que estava aberto ao público e funcionando normalmente, mostra o momento exato do incidente. O jovem teria subido pela estrutura lateral da jaula, alcançando uma árvore e, em seguida, foi atacado de forma "rápida e surpreendente", segundo nota da Prefeitura de João Pessoa pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam). A polícia militar e o instituto de polícia científica do estado foram acionados e direcionados ao local. Após o ataque, o parque foi fechado e as visitas estão suspensas, sem previsão de reabertura.

Ataque em zoológico: confira nota da prefeitura No momento, a prefeitura paraibana abriu uma apuração para entender o caso. Além disso, afirmou que o zoológico seguia normas técnicas e de segurança; confira nota na íntegra: “A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), informa que, na manhã deste domingo (30), um homem ainda não identificado invadiu deliberadamente o recinto da leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica). De maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em possível ato de suicídio. Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal.