Vírus letal ameaça reintrodução das ararinhas-azuis no Brasil

Araras-azuis são vistas no Centro de Conservação do Zoológico de São Paulo, em 3 de maio de 2024. Os únicos espécimes selvagens de um raro papagaio azul, recentemente devolvidos ao seu habitat natural no Brasil, foram diagnosticados com um vírus letal e incurável / Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

Onze ararinhas-azuis que haviam sido soltas na natureza em um programa de reintrodução da espécie estão infectadas com um vírus letal e sem cura, informou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) na quinta-feira, 27. A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é uma das espécies mais raras do planeta e estava extinta de seu hábitat natural no semiárido nordestino há 25 anos.

Os 11 espécimes são os únicos que sobreviveram em um programa de reintrodução na natureza de animais criados em cativeiro, desenvolvido nos últimos anos. Todos os indivíduos testaram positivo para circovírus, uma doença que provoca deformação no bico, alteração na coloração das penas e falhas no empenamento, mas não afeta humanos nem aves de produção. "Não tem cura e mata a ave na maior parte dos casos", explicou o ICMBio em comunicado enviado à AFP. Além da destruição do hábitat, a procura de colecionadores privados contribuiu para o desaparecimento da espécie na natureza em um passado recente.

Uma arara-azul(Cyanopsitta spixii) é vista no Centro de Conservação do Zoológico de São Paulo, em 3 de maio de 2024 Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP Desde 2020, dezenas de ararinhas-azuis criadas em cativeiro chegaram ao Brasil vindas da Alemanha. Cerca de 20 indivíduos foram soltos na natureza, mas apenas 11 sobreviveram, segundo o ICMBio. Outros 21 espécimes mantidos em um criadouro no estado da Bahia também testaram positivo para o circovírus. As autoridades ambientais ainda estão investigando a origem do surto.