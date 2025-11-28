Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28) as notas de corte para a primeira fase de seu vestibular para ingresso em 2026.

Veja as notas de corte para todos os cursos.

Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:

Engenharia aeronáutica – 75

Engenharia – 69