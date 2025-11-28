Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026

Autor Agência Brasil
Agência Brasil Autor
Tipo Notícia

A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28) as notas de corte para a primeira fase de seu vestibular para ingresso em 2026. Como já é comum, a nota mais alta continua sendo a do curso de medicina: são necessários 80 pontos para que o candidato siga para a segunda fase da prova.

Veja as notas de corte para todos os cursos

Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:

Engenharia aeronáutica – 75

Engenharia – 69

Psicologia em São Paulo – 69

Psicologia em Ribeirão Preto – 67

Relações internacionais – 67

Engenharia mecânica e mecatrônica – 67

Direito – 66

Engenharia elétrica e engenharia de computação – 66

Audiovisual – 65

As provas da primeira fase do vestibular da Fuvest foram realizadas no último domingo (23). A lista de aprovados e os locais de prova da segunda etapa serão publicados no dia 1º de dezembro, às 12h. A segunda fase ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro. A lista final de aprovados sai no dia 23 de janeiro de 2026.

