Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
Veja as notas de corte para todos os cursos.
Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:
Engenharia aeronáutica – 75
Engenharia – 69
Psicologia em São Paulo – 69
Psicologia em Ribeirão Preto – 67
Relações internacionais – 67
Engenharia mecânica e mecatrônica – 67
Direito – 66
Engenharia elétrica e engenharia de computação – 66
Audiovisual – 65
As provas da primeira fase do vestibular da Fuvest foram realizadas no último domingo (23). A lista de aprovados e os locais de prova da segunda etapa serão publicados no dia 1º de dezembro, às 12h. A segunda fase ocorre nos dias 14 e 15 de dezembro. A lista final de aprovados sai no dia 23 de janeiro de 2026.