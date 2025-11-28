Em livro, deputado defende fundo para oferecer transporte gratuito

Ao propor uma reflexão sobre o futuro da mobilidade urbana, o deputado federal Jilmar Taatto (PT-SP) defende que a gratuidade das tarifas de transporte público é urgente. “A urgência se dá pelo fato de os sistemas municipais de transporte público coletivo estarem à beira do colapso”.

O parlamentar da bancada de São Paulo lança neste sábado (29) livro Tarifa Zero: Embarque Nessa Ideia

Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Tarifa Zero no Transporte Público, Tatto diz que os sistemas municipais de transporte público coletivo são baseados na passagem paga pelo usuário, e que a situação vira um problema, porque menos pessoas estão usando o transporte público atualmente, por ser caro e inadequado à demanda. “Isso expulsa mais gente do sistema, que vai para aplicativos ou até mesmo deixam de se locomover".

No livro, que tem prefácio do ministro da Fazenda Fernando Haddad, Tatto apresenta propostas concretas para implementar a tarifa zero nas cidades brasileiras. A obra traz ainda modelos internacionais deste sistema e também propõe um novo pacto social para o direito de ir e vir.