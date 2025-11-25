"Mete marcha, negona": artistas levam marcha para telas e palcos

A canção tema do evento, “Mete Marcha Negona Rumo ao Infinito”, composta e interpretada pela cantora e compositora baiana Larissa Luz, embalou o canto coletivo de uma multidão de quase meio milhão de mulheres negras, muitas delas artistas que, assim como a marcha que cresceu e se fortaleceu desde a sua última edição em 2015, também floresceram nos últimos dez anos.

Em 2015, Flora Egécia era uma jovem diretora que colocava no mundo seu primeiro filme, o curta-metragem documentário Das raízes às Pontas, que aborda o resgate das raízes negras a partir dos cabelos crespos. Um dia depois do lançamento do filme, ela se juntou à multidão que tomou conta do Eixo Monumental, em Brasília naquele ano.

“Nesta época eu lembro que tinham várias diretoras negras em ascensão como eu, no mesmo período que eu, e hoje em dia eu vejo estas mulheres fazendo longas-metragens, tomando conta do mundo. Eu estava começando e elas também começando, e eu hoje as vejo voando muito longe”, relembrou Flora, que marchou novamente nesta terça-feira ao lado da mãe, a professora da Universidade de Brasília Dione Oliveira Moura.

Em 2022, Flora lançou juntamente com Bianca Novais o documentário Me Farei Ouvir, que aborda os gargalos e labirintos que a democracia brasileira produz para dificultar o acesso de mulheres à política institucional.