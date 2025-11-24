Marcha: comunicadoras negras discutem enfrentamento à violência online

Como parte da programação oficial da Marcha das Mulheres Negras 2025, a Rede de Jornalistas Pretos (Rede JP) e a Universidade de Brasília (UnB) promovem o painel Resistir é Comunicar: Gênero, Desinformação e Violência Digital.

A atividade marca também o lançamento da Cartilha Repcone sobre Proteção Digital, um material inédito que compila orientações práticas de prevenção e apoio, produzido pela Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras (Repcone).

"É uma honra para nós podermos estar promovendo esse evento, promovendo esse lançamento da nossa cartilha da nossa Rede de Proteção Digital a Comunicadoras Negras e poder proporcionar esses espaços para debate para conversas e principalmente para troca de conhecimento sobre profissionais e sobre ativistas e comunicadoras tão importantes para o nosso país e para o mundo, mulheres negras especiais", diz a coordenadora geral da Rede Jornalistas Pretos, Marcelle Chagas.

O encontro ocorre na Faculdade de Comunicação da UnB, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sala 13, às 15h. A entrada para o evento é gratuita, mas exige registro prévio através de formulário online.