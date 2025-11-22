Maior roda de samba homenageia D. Ivone Lara e Nilze Carvalho, no Rio

Nilze Carvalho participa do Encontro desde o início das rodas. Neste período já foram homenageadas as cantoras Beth Carvalho, Elza Soares, Alcione, Teresa Cristina, Áurea Martins, Leci Brandão e Clementina de Jesus (também in memorian).

Quando resolveu criar o Encontro, a intenção da cantora Dorina era fortalecer o protagonismo feminino, a inclusão e a diversidade cultural e isso ela tem conseguido. “Fiz uma chamada dizendo ‘quero o movimento das mulheres que querem fazer samba, querem estar junto em uma roda, aquela coisa de orar através do samba e do batuque”, contou à Agência Brasil.

No começo, em 2018, a iniciativa, segundo a sua criadora, foi feita em 11 cidades do Brasil e algumas na Argentina e Uruguai. Para facilitar a produção, o evento é organizado em cada cidade por uma coordenadora escolhida pelo grupo local.

“Pedimos para fazer chamada em cada cidade de quem quer participar. Isso tudo está em um documento que a gente pede para assinar para poder manter democraticamente e não ficar só em um grupo”, explicou.