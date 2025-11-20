Lula assina 28 decretos para regularizar territórios de quilombolas

Os decretos declaram que são de interesse social os imóveis rurais localizados em territórios quilombolas.

A medida vai permitir desapropriação das propriedades pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o pagamento de indenizações aos proprietários. Após essas etapas, os quilombolas vão receber a titulação de posse definitiva das áreas.

Em uma publicação nas redes sociais, o presidente disse que o país está ampliando as políticas públicas que chegam aos territórios e às comunidades quilombolas.