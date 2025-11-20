Dia da Consciência Negra: Jardim Botânico do Rio tem programa especial

“O eixo central das atividades é o resgate de práticas afro-diaspóricas, originárias das populações africanas que migraram para outros cantos do planeta, por meio da arte e da ciência. Com oficinas, contações de histórias, teatro, jongo e visitas educativas".

A programação, hoje, aborda o tema Saberes Ancestrais: entre ervas e sais, uma oficina em que os visitantes produzem sachês de escalda-pés inspirados em antigas práticas de cuidado e relaxamento.

Nesta sexta (21), a atividade é Plantando Histórias: Baobá, com a apresentação de um teatro de sombras sobre a árvore sagrada, seguida de uma “aula de jongo ao ar livre com a Companhia de Aruanda, celebrando o ritmo e a dança de origem afro-brasileira”.

No sábado (22), o Museu do Jardim Botânico fará uma oficina sobre Saberes Ancestrais: Adinkras, que trata do sistema de símbolos dos povos Akan como forma de comunicação e registro. Os Akan um dos principais grupos étnicos originários da África Ocidental, especificamente da região que hoje compreende Gana, Costa do Marfim e partes de Togo e Benin.