Polícia do Rio prende 17 pessoas em ação contra mentor de barricadas

A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (18) um homem identificado como Cosme Rogério Ferreira Dias, apontado como o "mentor das barricadas", da organização criminosa Comando Vermelho (CV). Mais de 16 pessoas foram presas na operação conjunta das polícias Civil e Militar do estado. A ação visa a estrutura financeira da facção.

As prisões são mais uma etapa da Operação Contenção, que busca conter a expansão territorial da principal organização criminosa do estado. Segundo investigação da Polícia Civil, Cosme Rogério Ferreira Dias é apontado como responsável por financiar e viabilizar material para barricadas, barreiras físicas que impedem a livre circulação em territórios dominados pela facção. Além de evitar ações da polícia, as barricadas não permitem o ir e vir de cidadãos e serviços básicos. Cosme Rogério se apresentava como empresário do ramo da reciclagem. Segundo a polícia, ele liderava o braço financeiro da organização criminosa. “Financiava o Comando Vermelho, lavando dinheiro oriundo da receptação de cobre, fornecia materiais para construção e reforço de barricadas e atuava como elo entre os ferros-velhos e o tráfico, promovendo a integração logística e financeira da facção”, diz comunicado da polícia.

Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida na casa dele. Apreensão e interdição Além de mandados de busca e apreensão, a Justiça ordenou o bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores, incluindo moeda estrangeira, imóveis de luxo e carrão de alto padrão. Oito ferros-velhos foram interditados. Esses estabelecimentos funcionavam como núcleos de lavagem de dinheiro e de apoio operacional da facção em comunidades da capital e da região metropolitana. Os recursos também custeavam a segurança armada dos territórios.

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, classificou a ação desta terça-feira como “um golpe direto na espinha estrutural e econômica do Comando Vermelho”. Buscas foram feitas também em São Paulo e Minas Gerais. Anúncio no dia anterior As prisões ocorrem um dia depois de o governo do Rio de Janeiro ter anunciado a Operação Barricada Zero, que mira em mais de 13 mil pontos de bloqueios no estado, que vão desde lixeiras, entulhos e caçambas até estruturas de engenharia.