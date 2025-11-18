Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia do Rio prende 17 pessoas em ação contra mentor de barricadas

Autor Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
A polícia do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (18) um homem identificado como Cosme Rogério Ferreira Dias, apontado como o "mentor das barricadas", da organização criminosa Comando Vermelho (CV).  Mais de 16 pessoas foram presas na operação conjunta das polícias Civil e Militar do estado. A ação visa a estrutura financeira da facção.

As prisões são mais uma etapa da Operação Contenção, que busca conter a expansão territorial da principal organização criminosa do estado.

Segundo investigação da Polícia Civil, Cosme Rogério Ferreira Dias é apontado como responsável por financiar e viabilizar material para barricadas, barreiras físicas que impedem a livre circulação em territórios dominados pela facção. Além de evitar ações da polícia, as barricadas não permitem o ir e vir de cidadãos e serviços básicos.

Cosme Rogério se apresentava como empresário do ramo da reciclagem. Segundo a polícia, ele liderava o braço financeiro da organização criminosa.

“Financiava o Comando Vermelho, lavando dinheiro oriundo da receptação de cobre, fornecia materiais para construção e reforço de barricadas e atuava como elo entre os ferros-velhos e o tráfico, promovendo a integração logística e financeira da facção”, diz comunicado da polícia.

Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida na casa dele.

Apreensão e interdição

Além de mandados de busca e apreensão, a Justiça ordenou o bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores, incluindo moeda estrangeira, imóveis de luxo e carrão de alto padrão.

Oito ferros-velhos foram interditados. Esses estabelecimentos funcionavam como núcleos de lavagem de dinheiro e de apoio operacional da facção em comunidades da capital e da região metropolitana. Os recursos também custeavam a segurança armada dos territórios.

O secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, classificou a ação desta terça-feira como “um golpe direto na espinha estrutural e econômica do Comando Vermelho”.

Buscas foram feitas também em São Paulo e Minas Gerais.

Anúncio no dia anterior

As prisões ocorrem um dia depois de o governo do Rio de Janeiro ter anunciado a Operação Barricada Zero, que mira em mais de 13 mil pontos de bloqueios no estado, que vão desde lixeiras, entulhos e caçambas até estruturas de engenharia.

A ação terá parceria com prefeituras. O governador Cláudio Castro afirmou que, nos casos em que as barricadas forem recolocadas, o território será novamente alvo de operação das polícias civil e militar.

Operação Contenção

A Operação Contenção contra o CV teve o dia mais emblemático em 28 de outubro, quando uma incursão nos conjuntos de favela da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio, terminou com 121 mortos, incluindo quatro policiais militares.

O governador do Rio afirmou que, excluindo as mortes dos policiais, a ação foi um sucesso e se tornou um “divisor de águas” no combate à criminalidade. 

Para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ofensiva foi “desastrosa”. Já ativistas pelos direitos humanos criticaram o número de mortos e denunciam execuções

A repercussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que já acompanhava denúncias relacionadas a ações da polícia em favelas fluminenses e pediu esclarecimentos ao governo estadual.

