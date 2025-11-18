Feriado do Dia da Consciência Negra leva arte e história às ruas de SP

O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), é inspiração para diversas atividades culturais e educativas em São Paulo. Exposições, feiras, peças de teatro e muita história se espalham por vários bairros parte da cidade. Veja: Expo Internacional da Consciência Negra A Expo Internacional da Consciência Negra ocorre nesta quarta-feira (19) e quinta-feira no Centro Cultural São Paulo, no bairro Vergueiro.

Com o tema Afrofuturismo, a feira gratuita promove educação antirracista e afroempreendedorismo. O conceito do termo afrofuturismo propõe o planejamento de projetos futuros que contam com o protagonismo negro, e que reinterprete o passado sobre uma perspectiva afrocentrada. Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 O evento também celebra as transformações sociais conquistadas pela sociedade brasileira, principalmente aquelas vindas das comunidades negras, indígenas e de imigrantes.

O CCSP fica na rua Vergueiro, número 1.000, na Liberdade. Samba, Censura e Resistência durante a Ditadura Militar O Memorial da Resistência de São Paulo, na Santa Ifigênia, recebe na quinta-feira, às 14h, uma roda de conversa que debate e aponta a censura de letras de samba-enredo durante a ditadura civil-militar. O encontro aborda o papel histórico do samba como expressão de resistência negra e popular, além do diálogo sobre memória, cultura e liberdade.

O evento Samba, Censura e Resistência durante a Ditadura Militar é uma iniciativa conjunta com a escola de samba Casa Verde, que participou do primeiro desfile organizado em São Paulo, em 1968, durante o período da ditadura. A Casa Verde encontrou nos próprios arquivos, documentos originais que comprovam a censura nas letras de samba-enredo. O Memorial da Resistência fica no Largo General Osório, número 66, em Santa Ifigênia.

Menino Mandela Na Caixa Cultural São Paulo, localizada na Praça da Sé, a programação especial do feriado recebe o musical Menino Mandela e uma oficina de músicas tradicionais africanas. O musical apresenta uma visão da infância do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. O líder político é símbolo de luta dos negros pelo fim do apartheid e vencedor do Prêmio Nobel da Paz. A peça estará em cartaz de 20 a 23 e de 27 a 30 de novembro.