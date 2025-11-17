Novo guia de classificação indicativa inclui faixa de 6 anos e apps

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou acom atualizações para reforçar a

A publicação tem o objetivo de informar e apoiar as famílias na escolha de conteúdos a serem expostos ao público infantojuvenil, garantindo que o desenvolvimento de crianças e adolescentes seja respeitado e protegido em todas as suas fases.

A classificação indicativa é atribuída a conteúdos de diversões e espetáculos públicos, obras audiovisuais e demais produtos classificáveis.

O Ministério da Justiça destaca que a publicação não tem caráter de censura.

Novidades em 2025

A partir da Portaria nº 1.048/2025, a nova edição do Guia Prático de Classificação Indicativa: