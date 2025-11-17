Doze imóveis seguem interditados após explosão em São Paulo

Doze imóveis seguem interditados, segundo a Defesa Civil, no entorno da Rua Francisco Bueno, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, onde, na última quinta, uma explosão de grandes proporções atingiu casas e deixou avarias em telhados, arrancou janelas e portões e deixou vidros quebrados.

Vizinhos revelaram que não sabiam do armazenamento irregular de materiais explosivos. É o caso de José da Silva Filho, que mora numa casa em frente ao local da explosão. “Nem imaginávamos que tinha uma bomba-relógio na frente da nossa casa. Não conhecia [os moradores]. Fazia um mês e meio ou dois [que tinham mudado], eu via o homem entrar de carro. Eu não suspeitava de nada”, disse.

No momento da explosão, havia três pessoas na casa e dois cachorros. “Parecia que tinha caído um avião ou que era um terremoto, foi coisa de filme. Estourou a casa toda, afetou o teto, janelas, portas. Parecia que estava caindo a casa na minha cabeça. Cheguei na cozinha, a janela toda retorcida e vidro pra tudo quanto é lado”, relatou.

“Chamei pela minha esposa, ela não respondia. Fui vendo os cômodos, o teto já [estava] abrindo, foi bem feia a coisa. Cheguei no quarto e vi [minha esposa]. Estilhaços de vidro fizeram alguns cortes, mas não foi nada grave”, acrescentou José.

Na casa de Márcia Machado, também estavam três pessoas na hora do acidente. Ela conta que estava na cozinha com a irmã quando todos ouviram um barulho intenso.