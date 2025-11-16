Programação celebra aniversários do Parque da Luz e Pinacoteca em SP

Incrustrados no centro da capital paulista, no caminho que antigamente levava à região da Serra da Mantiqueira, o Parque Jardim da Luz e a Pinacoteca de São Paulo chegam, respectivamente, aos 200 e aos 120 anos neste mês. Neste fim de semana, uma programação especial celebra esses aniversários, com portas abertas para a população.

A área em que os dois equipamentos culturais estão, contínua à Estação da Luz, é um polo paulistano de cultura e educação, contando ainda com o Museu da Língua Portuguesa, a SP Escola de Dança e a Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim.

Neste domingo, a Pinacoteca estará com todas as exposições abertas, com a entrada gratuita nos três prédios.

Já o Parque Jardim da Luz teve uma extensa programação no fim de semana. No sábado, houve apresentações musicais de Bicho de Pé e do Baile do Simoninha, no Palco Casa do Chá. Neste domingo, as apresentações musicais serão da Bachiana Filarmônica do SESI-SP, com o maestro João Carlos Martins, às 13h, e de Luiza Lian e Bixiga 70, às 16h.

Parque Jardim da Luz

O Parque Jardim da Luz inicialmente foi um horto imperial, fundado em 19 de novembro de 1798. Aberto ao público em 1925, tem um conjunto de coretos e pequenas alamedas, centenas de árvores de grande porte e um público eclético, atraindo turistas, interessados em arte e famílias da região, muitas delas com origem estrangeira, como bolivianos e coreanos.