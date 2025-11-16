Mulher é resgatada após 36 anos em situação análoga à escravidão, no Recife

Mulher é resgatada após 36 anos em situação análoga à escravidão, no RecifeDoméstica de 54 anos vivia sob controle total da família empregadora, sem salário, liberdade ou vínculos legais desde 1989
Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou, no último dia 7 de novembro, uma mulher de 54 anos que vivia há 36 anos em condição análoga à escravidão no Recife (PE).
Ela atuava como empregada doméstica desde 1989 sem receber salário, férias ou descanso semanal. Segundo os auditores, sua rotina era rigidamente controlada, com restrição de circulação e isolamento social, conforme informou o portal Uol.
Os fiscais identificaram que, embora a mulher tenha recebido salário por um breve período, o pagamento foi suspenso com o argumento de que ela seria “membro da família”. Na prática, porém, ela exercia todas as funções domésticas, sem direitos e sob vigilância constante.
A ação foi resultado de uma força-tarefa do MTE, Ministério Público do Trabalho (MPT-PE), Defensoria Pública da União e Polícia Federal, desencadeada após denúncias anônimas. Outros três trabalhadores foram resgatados na mesma operação.
Alimentação controlada e trabalho exaustivo
De acordo com relatos da auditora-fiscal Maria Neuzeli, a trabalhadora só podia dormir após o lanche noturno da empregadora, por volta das 23h30min, e era obrigada a acordar às 6h30min, usando o rádio como despertador, já que não tinha acesso a celular ou relógio. Além disso, a alimentação era restrita: no café da manhã, por exemplo, tinha permissão para comer apenas um dos seis pães comprados diariamente.
Ela ainda enfrentava limitações severas de contato externo. Tarefas como compras precisavam seguir rotas predefinidas para evitar conversas com vizinhos ou parentes.
Visitas à família aconteciam somente uma vez por mês, entre 12 e 16 horas, e, sem dinheiro para transporte, ela percorria longos trajetos a pé ou dependia de caronas.
Tentativas de fuga frustradas e aumento do controle
Segundo o MTE, vizinhos tentaram resgatar a mulher há cerca de quatro anos, mas os empregadores a reconduziram à residência prometendo salário e celular, benefícios que nunca foram concedidos. Após o episódio, as restrições ficaram ainda mais rígidas, reforçando o isolamento da vítima.
Durante o resgate, ela deixou a casa levando apenas poucas roupas, chinelos, sandálias, dois rádios usados como despertador e um travesseiro velho. Ainda no dia da operação, a empregadora tentou convencê-la a retornar, mas a mulher e seus familiares, orientados pelos fiscais, recusaram.
Acordo de indenização e continuidade das investigações
Após a constatação do crime, os empregadores firmaram um Termo de Ajuste de Conduta reconhecendo o vínculo desde 1º de novembro de 1989. Eles também se comprometeram a pagar indenizações por danos morais e materiais, além de uma remuneração calculada para os próximos cem anos. 0
A Defensoria Pública da União informou que adotará medidas para tentar garantir a aposentadoria da trabalhadora.
Serviço — Como denunciar trabalho análogo à escravidão
- Onde denunciar: Disque 100 ou no site do Ministério Público do Trabalho.