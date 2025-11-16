Mulher é resgatada após 36 anos em situação análoga à escravidão, no Recife

Uma mulher de 54 anos foi resgatada após 36 anos trabalhando como doméstica sem salário, liberdade de circulação ou direitos básicos. / Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho e Emprego

Uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou, no último dia 7 de novembro, uma mulher de 54 anos que vivia há 36 anos em condição análoga à escravidão no Recife (PE). Ela atuava como empregada doméstica desde 1989 sem receber salário, férias ou descanso semanal. Segundo os auditores, sua rotina era rigidamente controlada, com restrição de circulação e isolamento social, conforme informou o portal Uol.

Ela ainda enfrentava limitações severas de contato externo. Tarefas como compras precisavam seguir rotas predefinidas para evitar conversas com vizinhos ou parentes. Visitas à família aconteciam somente uma vez por mês, entre 12 e 16 horas, e, sem dinheiro para transporte, ela percorria longos trajetos a pé ou dependia de caronas. Tentativas de fuga frustradas e aumento do controle Segundo o MTE, vizinhos tentaram resgatar a mulher há cerca de quatro anos, mas os empregadores a reconduziram à residência prometendo salário e celular, benefícios que nunca foram concedidos. Após o episódio, as restrições ficaram ainda mais rígidas, reforçando o isolamento da vítima.