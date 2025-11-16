Ativista palestina pede justiça climática e acusa Israel de violações

Bandeiras e camisas da Palestina podem ser vistas com frequência nas ruas de Belém. Além do engajamento de movimentos sociais brasileiros com a causa, uma coalizão com representantes palestinos têm ocupado espaços de discussão nos eventos que ocorrem em paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Bandeiras e camisas da Palestina podem ser vistas com frequência nas ruas de Belém. Além do engajamento de movimentos sociais brasileiros com a causa, uma coalizão com representantes palestinos têm ocupado espaços de discussão nos eventos que ocorrem em paralelo à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Uma das vozes de destaque é a de Salma Barakat, coordenadora do movimento Stop the Wall (Pare o Muro, em português), que existe há 20 anos e denuncia violências praticadas pelo governo de Israel. Salma é palestina e vive em Jerusalém, cuja anexação da parte oriental por Israel não é reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). O órgão entende que o status da cidade deve ser definido por negociações entre israelenses e palestinos. A reportagem da Agência Brasil conversou com Salma na Universidade Federal do Pará (UFPA), que sedia a Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30. Ela falou sobre processos de ocupação e assassinato de palestinos; conexões entre causas indígenas, palestinas e ambientais; além de estratégias para denunciar o governo de Benjamin Netanyahu em fóruns internacionais como a conferência do clima. A Agência Brasil também pediu posicionamento à organização da COP30 sobre a petição da Coalizão Palestina para expulsar Israel do evento e está aberta para incluir sua resposta.

Leia a entrevista completa Agência Brasil: Quais demandas palestinas e do movimento Stop the Wall você traz para Belém? Salma Barakat: A ideia principal do Stop the Wall é lutar contra o muro do apartheid, porque existe um muro que divide palestinos entre si e divide a Palestina do que hoje é Israel. Nossa mensagem para o mundo é dizer que não aceitamos ocupação, não aceitamos colonização, não aceitamos o genocídio que está acontecendo em Gaza. Por isso, a ideia do muro. Como o muro entre o México e os EUA, ou outros muros ao redor do mundo. Criamos um movimento de base, do povo, e decidimos trabalhar unidos para dizer que “não queremos isso”.

E não aceitamos nenhum tipo de colonização em qualquer lugar do mundo, seja em países africanos, na América Latina, ou em outros lugares. Agência Brasil: Como o movimento Stop the Wall é visto em Jerusalém e em Israel? O quanto há de apoio ou conflito? Salma Barakat: Israel não reconhece que nos coloniza. Eles acham que a terra é deles, que são os donos da terra. Então, tudo o que fazemos é visto como terrorismo. São várias acusações. Mas acho que o principal problema é que eles não nos veem como os povos originários da terra. Eles acham que eles são os povos originários.

São brancos europeus que vieram se estabelecer lá e agora se consideram donos da terra — o mesmo que aconteceu na África do Sul e em outros lugares. Isso também inspirou nosso movimento: olhar para o que aconteceu no mundo com a colonização e perceber que sempre que mataram povos colonizados, disseram que essas pessoas eram inferiores, que não eram humanas. E é assim que nos veem. Acho que o melhor exemplo é Gaza: sempre que bombardeiam e matam crianças, mulheres, homens, dizem que não são humanos, que são animais, e que precisam ser mortos. Agência Brasil: Como relacionar o que ocorre na Palestina com as discussões sobre a emergência climática na COP30?