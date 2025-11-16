Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alcione ganha tributo em programa especial da Rádio Nacional

A Rádio Nacional reverencia o talento e a trajetória artística da cantora e compositora Alcione no programa especial de domingo (16), às 22h. Dona de uma voz potente e inconfundível, a diva completa 78 anos no próximo dia 21 de novembro e segue esbanjando energia em mais de cinco décadas de carreira.

Com roteiro e produção de Cezar Faccioli e coordenação de produção de Cynthia Cruz, o programa da emissora pública revela episódios curiosos da vida da artista e destaca sucessos do seu repertório. A produção transmite ainda trechos da edição especial do Sem Censura em homenagem a Alcione, exibido na TV Brasil em agosto do ano passado.

Entre os fatos marcantes na vida da cantora maranhense lembrados durante a atração está a influência do pai, mestre da banda da PM de São Luís. Ele exigia que os nove filhos, homens e mulheres, aprendessem a tocar um instrumento.

Áudios de Alcione também pontuam como foi o início da sua carreira, com a chegada ao Rio de Janeiro e a estreia da intérprete em bares da cidade. Na época, a presença constante da cantora nas principais casas noturnas cariocas chamou a atenção de produtores.

O programa relembra as parcerias de Alcione com grandes nomes da música brasileira, como Roberto Menescal, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, Nei Lopes e Cartola. Mais recentemente, além de artistas do partido alto, do pagode e do samba de quadra, fez duetos com MV Bill e Gloria Groove. Essas parcerias mostram que a versatilidade também é marca da cantora, conhecida por interpretar diferentes gêneros musicais e até canções em outros idiomas.    

O especial de domingo leva ao ar sucessos eternizados na voz de Alcione: 

  • Pra que Chorar (Baden Powell / Vinicius de Moraes); 
  • Figa de Guiné (Reginaldo Bessa / Nei Lopes); 
  • Influência do Jazz (Carlos Lyra); 
  • Não Deixe o Samba Morrer (Edson Conceição / Aluísio); 
  • Trocando em Miúdos (Francis Hime / Chico Buarque); 
  • Sufoco (Chico da Silva / Antonio José); 
  • Gostoso veneno (Wilson Moreira / Nei Lopes); Eu Sei” (Cartola); 
  • Um Ser de Luz (João Nogueira, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro); 
  • Enredo do Meu Samba (Jorge Aragão / Dona Ivone Lara); 
  • Nunca (Lupicínio Rodrigues); 
  • Você me Vira a Cabeça (Paulo Sérgio Valle / Chico Roque); 
  • Meu Ébano (Neneo / Paulinho Rezende); 
  • Volta por Cima (Paulo Vanzolini); 
  • A Loba (Paulinho Rezende / Luiz Carlos Júnior Peralva); 
  • Marra de Feroz (Xande de Pilares / Gilson Bernini / Helinho Do Salgueiro).

Entre discos de ouro e diversas premiações recebidas, como o Grammy Latino e o Prêmio da Música Brasileira, Alcione consolidou-se como uma das mais notórias sambistas do país. Com 30 álbuns de estúdio e nove ao vivo, Alcione já vendeu oito milhões de cópias de discos em todo o mundo.

Sobre a Rádio Nacional 

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Serviço

Especial Alcione - domingo, dia 16/11, às 22h, na Rádio Nacional

