Alcione ganha tributo em programa especial da Rádio Nacional

Dona de uma voz potente e inconfundível, a diva completa 78 anos no próximo dia 21 de novembro e segue esbanjando energia em mais de cinco décadas de carreira.

Com roteiro e produção de Cezar Faccioli e coordenação de produção de Cynthia Cruz, o programa da emissora pública revela episódios curiosos da vida da artista e destaca sucessos do seu repertório. A produção transmite ainda trechos da edição especial do Sem Censura em homenagem a Alcione, exibido na TV Brasil em agosto do ano passado.

Entre os fatos marcantes na vida da cantora maranhense lembrados durante a atração está a influência do pai, mestre da banda da PM de São Luís. Ele exigia que os nove filhos, homens e mulheres, aprendessem a tocar um instrumento.

Áudios de Alcione também pontuam como foi o início da sua carreira, com a chegada ao Rio de Janeiro e a estreia da intérprete em bares da cidade. Na época, a presença constante da cantora nas principais casas noturnas cariocas chamou a atenção de produtores.

O programa relembra as parcerias de Alcione com grandes nomes da música brasileira, como Roberto Menescal, Jair Rodrigues, Emílio Santiago, Nei Lopes e Cartola. Mais recentemente, além de artistas do partido alto, do pagode e do samba de quadra, fez duetos com MV Bill e Gloria Groove. Essas parcerias mostram que a versatilidade também é marca da cantora, conhecida por interpretar diferentes gêneros musicais e até canções em outros idiomas.