Parque Nacional da Tijuca promove feira de ciências com foco em peixes

Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
O Parque Nacional da Tijuca promove neste sábado (15), uma grande feira de ciências a céu aberto com várias brincadeiras, todas com foco nos animais dos rios e riachos que nascem dentro da floresta protegida nos limites do parque.  O programa “Re-conhecendo nosso rio”, é um evento gratuito e aberto para a população, promovido pelo Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj). 

O Parque Nacional da Tijuca é reconhecido internacionalmente por abrigar uma das maiores florestas em área urbana do mundo, com mais de 4.200 hectares de área replantada.

 A programação compreende atividades em que os visitantes, especialmente as crianças, vão aprender sobre os impactos ambientais e a importância de preservar a fauna de peixes e crustáceos (caranguejos e camarões).

Uma das coordenadoras do evento, a pesquisadora em Ecologia da Fiperj, Ana Carolina Prado-Valladares, explica que as pessoas desconhecem a riqueza da fauna do Parque. 

 “As pessoas não sabem que os rios e riachos dessa floresta urbana guardam uma fauna rica, de peixes diversos e até mesmo espécies de caranguejos e camarões de água doce. Esta é uma ótima oportunidade para toda a família, que vai poder saber mais, por exemplo, sobre o rio Carioca, que dá nome ao apelido que todos nós, moradores da capital, recebemos”.

 A lista de atividades que serão oferecidas gratuitamente inclui: exposição interativa com peixes e crustáceos que existem no Parque, um modelo mecânico mostrando a diferença entre rio natural e rio retificado, além de atividades como Teia da Vida, Conto do rio Carioca, tela imantada com perfil do riacho e peixes, além de teatro infantil de fantoches com sessões às 10h, 13h e 15h.

 Mais detalhes sobre a programação estão no instagram do Parque Nacional da Tijuca: @parquenacionaldatijuca .

 

