Parque Nacional da Tijuca promove feira de ciências com foco em peixes
O Parque Nacional da Tijuca é reconhecido internacionalmente por abrigar uma das maiores florestas em área urbana do mundo, com mais de 4.200 hectares de área replantada.
A programação compreende atividades em que os visitantes, especialmente as crianças, vão aprender sobre os impactos ambientais e a importância de preservar a fauna de peixes e crustáceos (caranguejos e camarões).
Uma das coordenadoras do evento, a pesquisadora em Ecologia da Fiperj, Ana Carolina Prado-Valladares, explica que as pessoas desconhecem a riqueza da fauna do Parque.
“As pessoas não sabem que os rios e riachos dessa floresta urbana guardam uma fauna rica, de peixes diversos e até mesmo espécies de caranguejos e camarões de água doce. Esta é uma ótima oportunidade para toda a família, que vai poder saber mais, por exemplo, sobre o rio Carioca, que dá nome ao apelido que todos nós, moradores da capital, recebemos”.
A lista de atividades que serão oferecidas gratuitamente inclui: exposição interativa com peixes e crustáceos que existem no Parque, um modelo mecânico mostrando a diferença entre rio natural e rio retificado, além de atividades como Teia da Vida, Conto do rio Carioca, tela imantada com perfil do riacho e peixes, além de teatro infantil de fantoches com sessões às 10h, 13h e 15h.
Mais detalhes sobre a programação estão no instagram do Parque Nacional da Tijuca: @parquenacionaldatijuca .