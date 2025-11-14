Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025

Uma publicação compartilhada por EBC (@ebc)

O grupo BaianaSystem foi agraciado na categoria melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, com a obra O Mundo Dá Voltas. Eli Soares foi a vencedora na categoria música cristã (também em língua portuguesa), com o álbum Memóri4s (Ao Vivo).

Na categoria de melhor álbum de música Sertaneja, o vencedor foi a dupla Chitãozinho & Xororó, com o disco José & Durval. Já na categoria samba/pagode, o grupo Sorriso Maroto conquistou o prêmio com o disco Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal, gravado em Londres.

Na categoria internacional Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz, dois artistas dividiram o prêmio. Um deles, o bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda, com o trabalho trio Live in NYC. A premiação foi dividida com o músico cubano Chuco Valdés, com o disco Cuba and Beyond.