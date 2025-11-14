Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu alerta para a ocorrência de temporais acompanhados por raios, rajadas de vento, chuva intensa e queda de granizo, entre domingo (16) e segunda-feira (17).

A Defesa Civil ressalta que, apesar de ser influência de um ciclone, as condições meteorológicas são “bem diferentes do tempo severo registrado na última sexta-feira (7), em que o processo de formação do ciclone ocorreu sobre a Região Sul do Brasil”. Na última semana, sete mortes foram registradas no Paraná e no Rio Grande do Sul após a passagem de três ciclones.

De acordo com a Defesa Civil, os temporais previstos para este final de semana oferecem risco moderado a alto para destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e enxurradas pontuais.

O órgão informa que eles devem ter início na tarde de domingo (16) em áreas do grande oeste e planaltos de Santa Catarina, devido ao calor e à umidade, antes de a frente fria se aproximar.