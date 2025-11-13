Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que farão as provas de ciências da natureza e matemática no próximo domingo (16) podem contar com o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem , para revisar os conteúdos.

O aplicativo (app) - lançado pelo Ministério da Educação (MEC) - visa apoiar estudantes na preparação para o Enem. O app do Simuladão do Enem está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play. Também pode ser acessado na internet. Os interessados precisam se conectar pela plataforma Gov.Br, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Em seguida, o estudante deve se cadastrar no aplicativo ou no site. Conteúdos Após se cadastrar na ferramenta com o login gov.br, o estudante terá acesso a conteúdos nos formatos de vídeo e apostilas.

A plataforma também apresenta as seguintes funcionalidades: trilhas de estudo segmentadas por complexidade e campo do conhecimento;

simulados completos com questões de provas do Enem;

simulados de questões alternativas por campo do conhecimento,

assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados,

tira-dúvidas do estudante, com base em conteúdos exclusivos das matérias que caem no Enem As conquistas e as pontuações de cada estudante ficam registradas em um perfil privado, sendo possível para o usuário do aplicativo, se quiser, compartilhar sua evolução nas redes sociais. Segundo dia de Enem No domingo (16), os participantes resolverão questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e serão fechados às 13h (no horário de Brasília). A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30, portanto, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo de provas. Reaplicação Os participantes que perderam a aplicação das provas do primeiro dia do Enem 2025 devido a problemas logísticos - desastres naturais ou por serem acometidos por doenças infectocontagiosas - terão a reaplicação do exame garantida. Por isso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, se for possível, os candidatos devem fazer o segundo dia de provas, mesmo que tenham perdido a aplicação das provas do último domingo.