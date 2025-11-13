ONU pede ao governo reforço na segurança da COP30 após protesto

O documento foi enviado para a Casa Civil da Presidência da República, que não divulgou o seu teor. A segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS, na sigla em inglês), que define como serão protegidas todas as áreas em seu interior.

Em nota, a Casa Civil disse que não esteve envolvida na tomada de decisão das forças de segurança pública referente aos protestos do dia 11. Segundo a pasta, todas as solicitações da ONU têm sido atendidas.

“Ontem os Governos Federal e Estadual, juntamente com o UNDSS, realizaram a reavaliação dos meios e quantitativos policiais para preservação dos perímetros de segurança, áreas Laranja e Vermelha, da COP30 que também foram ampliados.”

A Casa Civil disse que houve reposicionamento e ampliação de forças. Entre as medidas tomadas estão a ampliação do espaço intermediário entre as Zonas Azul e Verde, com o objetivo de aumentar a prevenção de incidentes semelhantes.