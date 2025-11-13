Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU pede ao governo reforço na segurança da COP30 após protesto

Autor Luciano Nascimento - Enviado Especial
Depois do protesto registrado na última terça-feira (11), quando um grupo de manifestantes e indígenas tentou ocupar a área da Zona Azul da COP30, onde são realizadas as negociações da conferência, a Organização das Nações Unidas (ONU) encaminhou uma carta pedindo para que o governo federal reforce a segurança nas imediações do evento.

O documento foi enviado para a Casa Civil da Presidência da República, que não divulgou o seu teor. A segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS, na sigla em inglês), que define como serão protegidas todas as áreas em seu interior.

Em nota, a Casa Civil disse que não esteve envolvida na tomada de decisão das forças de segurança pública referente aos protestos do dia 11. Segundo a pasta, todas as solicitações da ONU têm sido atendidas. 

“Ontem os Governos Federal e Estadual, juntamente com o UNDSS, realizaram a reavaliação dos meios e quantitativos policiais para preservação dos perímetros de segurança, áreas Laranja e Vermelha, da COP30 que também foram ampliados.”

A Casa Civil disse que houve reposicionamento e ampliação de forças. Entre as medidas tomadas estão a ampliação do espaço intermediário entre as Zonas Azul e Verde, com o objetivo de aumentar a prevenção de incidentes semelhantes. 

Também foi determinada a ação conjunta da Força Nacional e Polícia Federal na Zona Verde e o fortalecimento do perímetro com instalação de gradis, barreiras metálicas e estruturas de contenção adicionais em pontos vulneráveis.

Foram adotadas medidas para melhorar a climatização dos espaços, com a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas tendas e de unidades adicionais do modelo sprint nas salas com falhas de climatização. Além da correção de goteiras após o rompimento de calhas no Media Center e Posto de Saúde.

Protesto

Na terça-feira, as entradas e saídas da Blue Zone, área que concentra as negociações da COP30, foram fechadas no começo da noite, depois que um grupo de manifestantes tentou entrar no local. Seguranças chegaram a formar cordões humanos para impedir o avanço do grupo. O protesto deixou dois seguranças feridos.

Os manifestantes chegaram a passar pelos detectores de metal antes do acesso ao pavilhão de acesso da Zona Azul. Eles carregavam bandeiras de coletivos estudantis, faixas de protesto contra a exploração de petróleo, e a favor da Palestina.

A Blue Zone é considerada território da ONU, por isso, a atuação da segurança é feita sob responsabilidade da organização. Os manifestantes foram retirados do espaço e as pessoas com credenciais puderam deixar o pavilhão.

