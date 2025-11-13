No CE, emissões de CO₂ aumentaram mais de 24% em seis anos

Participação do Elmano (PT) na COP30 / Crédito: Carol Kossling - Especial para O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) lançou nesta quinta-feira, 13, em Belém, o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Ceará (IEGEE-CE), durante a COP30. Os dados mostram que as emissões líquidas totais do Ceará cresceram 24,11% no período analisado (2018 e 2023), passando de 28,17 para 34,96 milhões de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂e).

Esse número reflete a diferença entre a quantidade de gases lançados na atmosfera e a quantidade removida, e servirá de base para políticas públicas voltadas à mitigação e adaptação climática no Estado.

O documento, elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), em parceria com o Iclei – Governos Locais pela Sustentabilidade, apresenta o panorama das emissões e remoções de gases de efeito estufa no território cearense entre 2018 e 2023. Inventário serve como ponto de partida para a próxima fase da conformidade climática estadual, que prevê o fortalecimento institucional, a definição e o monitoramento de metas, além do estímulo à transparência e à capacitação técnica.

O documento técnico, de acordo com o titular do Executivo cearense, dará um diagnóstico preciso. “Para que nós possamos ter política pública que possa reduzir. Não tenho dúvida que uma das estruturas, das ideias, é garantir o recaatingamento. Temos um bioma muito sensível. Nós precisamos garantir que agricultores e proprietários rurais que fazem a preservação da Caatinga possam receber por esses serviços ambientais. Por isso, o Fundo que está sendo proposto pelo Brasil é muito importante, para que a gente tenha efetivamente crédito, condições financeiras de pagar esses agentes ambientais que preservam a caatinga”, analisou. Política Estadual sobre Mudanças Climáticas

O inventário cumpre dispositivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas, estabelecidos pela Lei nº 16.146/2016, e reafirma o compromisso do Estado com as agendas climáticas nacionais e internacionais, como a Race to Zero e a Under2 Coalition, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), organização responsável pela organização da COP30.



A metodologia adotada, Protocolo Global para Inventários de Emissões na Escala da Comunidade (GPC), assegura comparabilidade e transparência dos dados, alinhando o Ceará às melhores práticas internacionais em planejamento climático.

Para a secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vilma Freire, o inventário marca um passo decisivo na trajetória do Ceará rumo à transição climática. “É um instrumento essencial para orientar políticas e ações voltadas à redução das emissões e à adaptação climática. Que ele sirva como um guia sólido para decisões baseadas em evidências e para o engajamento de toda a sociedade cearense nesta missão coletiva de preservar o planeta”, afirmou. Setores que mais emitiram gases no Ceará

Os três setores que mais contribuíram para o perfil de emissões do Estado, no período analisado, foram o de Agricultura Florestas e Uso do Solo, com crescimento de 166%, seguido pelo de Processos Industriais e Uso de Produtos (IPPU), com alta de 13,3%; e o de Transportes, com 8,2%.



Para a redução, é preciso que o Estado passe a incentivar o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas, amplie a geração de energia renovável e reduza a dependência de combustíveis fósseis.

O inventário ainda será usado para mapear as vulnerabilidades climáticas da região. “Num semiárido já afetado pelos impactos da mudança do clima, o inventário orienta a redução das emissões, a transição energética e o fortalecimento de práticas agrícolas de baixo carbono, valorizando a Caatinga”, diz o secretário executivo do ICLEI, Rodrigo Perpétuo.

Carol Kossling/Especial para O POVO