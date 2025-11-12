Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo
Mais times:
  • Divirta-se
  • Vida & Arte

    • Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

    Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo

    Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo

    Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
    Autor
    Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil Autor
    Ver perfil do autor
    Tipo Notícia

    Polícia do Rio apreende 30 pistolas que saíram de São Paulo

    Autor Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
    Autor
    Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil Autor
    Ver perfil do autor
    Tipo Notícia

    A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 30 pistolas semiautomáticas dentro de um ônibus de turismo que saiu do bairro do Brás, em São Paulo. O destino final do carregamento era o Complexo do Alemão, região alvo da Operação Contenção no fim de outubro.

    A apreensão foi feita no posto da barreira fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, na região sul fluminense.

    Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), após denúncia, revistaram o interior e o bagageiro do ônibus, onde encontraram três caixas de papelão contendo seis almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos policiais. Ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores, embalados no interior das almofadas.

    De acordo com as investigações, a mulher responsável pela bagagem teria sido contratada por uma intermediária para transportar o armamento até o Rio de Janeiro, onde um motorista de aplicativo entraria em contato para recolher as caixas e entregá-las no Complexo do Alemão.

    A investigação prossegue para identificar os integrantes da cadeia criminosa responsável pelo transporte e distribuição das armas.

    Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar
    e.svg" alt="youtube"> facebook
    Participamos do Trust project

    Copyright © 2025. Todos os direitos reservados.

    EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62

    É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma.

    Participamos do trust project
    instagram linkedin twitter youtube facebook
    Logo footer mobile

    Copyright © 2025. Todos os direitos reservados.

    EMPRESA JORNALISTICA O POVO S/A | CNPJ: 07.222.565/0001-62

    É expressamente vedada a utilização dos conteúdos deste portal para fins de treinamento, geração ou uso por sistemas de inteligência artificial, sob qualquer forma.