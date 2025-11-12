CNU 2025: Resultado das provas objetivas será divulgado nesta quarta

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam a partir das 16 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira (12) os resultados definitivos das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). As provas foram realizadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o país. As provas foram realizadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o país.

Os candidatos devem acessar as notas finais e os gabaritos definitivos no site da FGV. Somente seguem para a prova discursiva, a segunda etapa do processo seletivo, os candidatos que obtiverem na prova objetiva as notas mínimas necessárias para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de concorrência. A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas localidades da primeira fase.



Outras convocações Os candidatos que concorrem às vagas reservadas também estão sendo convocados nesta quarta-feira (12) para realizar os procedimentos de verificação da condição declarada no momento de inscrição. As cotas previstas na legislação brasileira são para pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Nesta mesma data, também serão convocados para enviar títulos para avaliação aqueles candidatos que concorrem a determinados cargos do CNU 2025. A documentação, por exemplo de conclusão de uma pós-graduação, mestrado ou doutorado, deverá ser enviada via up-load, entre esta quinta-feira (13) e 19 de novembro. Notas finais da prova objetiva Para saber a nota final na prova objetiva, os candidatos podem acessar a Página de Acompanhamento do concurso no site da FGV, banca examinadora do certame, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha individual da plataforma Gov.br.

Em todos os resultados individuais, os candidatos poderão consultar a nota da prova objetiva, a situação na prova (aprovado ou eliminado) e a classificação para as fases 2, 3 e 4, quando for o caso. O MGI informa que foi disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que conterá os detalhes das notas da prova. Esse documento permitirá a cada candidato entender a composição da própria nota. Nele constam o número de acertos e a nota obtida nas provas objetivas de conhecimentos gerais.

Além disso, o candidato verá o total de acertos e a nota obtida em cada eixo temático, no caso das provas de conhecimentos específicos dos blocos 1 a 7, que tinham pesos diferentes para cada eixo temático. No caso do bloco 8, o candidato verá a quantidade de acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, matemática, saúde, e o total de acertos. No caso do bloco 9, constarão os acertos em língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito, regulação e agências reguladoras, e o total de acertos. Página de Acompanhamento Na Página de Acompanhamento o candidato pode conferir informações sobre os gabaritos definitivos das provas objetivas; as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas; os espelhos do seu próprio cartão-resposta; os resultados individuais definitivos na prova objetiva; as listas de classificação de todos os cargos; e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.