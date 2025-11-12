Caminhão interdita Rodoanel em São Paulo e PM é acionada

A Polícia Militar foi acionada nesta madrugada para atender a ocorrência na altura do quilômetro 45 da pista externa do Rodoanel, em Itapecerica, região metropolitana de São Paulo.

O próprio motorista do caminhão chamou a PM e passou todas as informações aos agentes, que ainda investigam a situação.

A Polícia Rodoviária interditou as pistas no trecho para garantir a segurança de quem trafegava por ali e há, assim, um grande congestionamento na região. A orientação para os usuários no momento é buscar vias alternativas.

Um esquadrão antibombas foi acionado e está no local com apoio aéreo de um helicóptero Águia.