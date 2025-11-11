Tornado destrói 90% de cidade no Paraná e deixa 6 mortos

Rio Bonito do Iguaçu, a cerca de 300 km das Cataratas, é o município mais atingido pelos ventos de até 250km/h, com cinco mortos. Segundo o governo estadual, 90% da cidade está em ruínas.Ao menos seis pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas nesta sexta-feira (07/11) com a passagem de um tornado pelo Centro-Sul do Paraná, segundo a Defesa Civil e hospitais do estado. Cinco mortes foram registradas em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava, segundo o governo do Paraná. Em Rio Bonito do Iguaçu as vítimas são três homens com idades de 49, 57 e 83 anos e duas mulheres com idades de 14 e 47 anos. A vítima de Guarapuava é um homem de 53 anos. Há ainda uma pessoa desaparecida. O município mais atingido foi Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14 mil habitantes e fica a 380 quilômetros de Curitiba. Segundo o governo paranaense, 90% da cidade foi destruída e há mais de mil desabrigados. Imagens divulgadas pela imprensa brasileira mostram que o vento virou vários carros, derrubou árvores e destruiu casas e edifícios inteiros na cidade, a cerca de 300 km das Cataratas do Iguaçu. A Defesa Civil do Paraná estimou que os ventos atingiram velocidades entre 180 km/h e 250 km/h. O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, disse que a cidade está praticamente destruída, o que torna impossível fazer um levantamento detalhado dos danos. "A partir de domingo, com a ajuda dos órgãos técnicos, teremos um panorama mais preciso desses danos", disse. "É uma zona de guerra", disse o coronel Fernando Schunig, diretor da Defesa Civil do Paraná, ao portal de notícias G1. "A possibilidade de mais vítimas é alta. Infelizmente, esse tornado atingiu o perímetro urbano da cidade, e quando esses eventos ocorrem em áreas urbanas, os danos são realmente extensos e muito letais", disse Schunig. As vítimas estão sendo atendidas em hospitais de Laranjeiras do Sul, que fica a cerca de 20 km. Pacientes que precisarem de transferência estão sendo levados para o Hospital Universitário de Cascavel e o Hospital Regional de Guarapuava. Ciclone extratropical Segundo as autoridades, o tornado, com fortes ventos e granizo, resultou do deslocamento de um ciclone extratropical do continente para o oceano. A passagem do ciclone também provocou chuva forte e estragos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém alerta de perigo de tempestade para o fim de semana em toda a região Sul do país. A Defesa Civil do estado de São Paulo, emitiu nesta quinta-feira um alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira e sábado em razão do ciclone extratropical. No Rio de Janeiro, a Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla da capital fluminense devido à chegada do ciclone extratropical. O fenômeno terá início na tarde deste sábado e deverá durar até a noite de domingo. As ondas podem atingir 3,5 metros de altura e serão acompanhadas de ventos de até 100 km/h. Governo federal promete ajuda e envia ministra O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se solidarizou com os parentes das vítimas no Paraná e enviou à região uma equipe de apoio liderada pela ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, prometeu na madrugada deste sábado que vai enviar ajuda humanitária ao Paraná, e assegurou apoio do governo federal à reconstrução da cidade. A pasta anunciou que vai reconhecer ainda neste sábado situação de calamidade pública nos municípios afetados pelo tornado, facilitando o acesso a recursos federais para ações de socorro e assistência à população. as (AFP, Lusa, ots)