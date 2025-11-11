Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sebrae anuncia parceria para difundir estratégias climáticas globais

Sebrae anuncia parceria para difundir estratégias climáticas globais

Autor Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil
Autor
Anna Karina de Carvalho - repórter da Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As micro e pequenas empresas brasileiras passam a contar com um novo impulso para participar da economia de baixo carbono. Durante a COP30, em Belém, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmou uma parceria internacional voltada à inclusão dos pequenos negócios nas estratégias climáticas globais.

O acordo foi assinado em conjunto com a We Mean Business Coalition e a SME Climate Hub, instituições que atuam para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a adotar práticas sustentáveis e a reduzir suas emissões de carbono. O compromisso será entregue aos líderes mundiais presentes na COP30 a partir desta terça-feira (11).

“As políticas públicas são fundamentais para que as ações climáticas não dependam apenas dos governos. É preciso o engajamento ativo de todos os atores econômicos, incluindo os pequenos negócios”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima, durante o evento.

Segundo o Sebrae, a iniciativa busca capacitar empreendedores de pequeno porte para que contribuam de forma efetiva na transição para uma economia de carbono zero. Atualmente, segundo dados apresentados, o Sebrae apoia cerca de 23 milhões de micro e pequenas empresas no país.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O documento apresentado na COP30 reúne um conjunto de propostas de políticas públicas prioritárias para inserir as micro e pequenas empresas no esforço mundial de redução de emissões.

Entre os principais eixos de ação estão:

  • Reconhecimento das MPEs como grupo estratégico e crítico para a ação climática;
  • Promoção de casos de sucesso que inspirem outras empresas;
  • Criação de caminhos simplificados e orientações centralizadas para adoção de práticas sustentáveis e a ampliação do acesso ao financiamento verde.

Para Décio Lima, a mobilização conjunta de governos, grandes corporações e instituições financeiras é essencial. “Os pequenos negócios são decisivos para o futuro sustentável do planeta, e precisamos garantir que eles tenham as condições e os instrumentos necessários para agir”, destacou.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar