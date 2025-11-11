Repórter do O POVO é vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo; veja categoria

Prêmio CNT de Jornalismo 2025: o repórter especial e colunista do OP+, Cláudio Ribeiro, é vencedor na categoria 'Texto' / Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

O repórter especial e colunista do OP+, Cláudio Ribeiro, representa o Grupo de Comunicação O POVO como o vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo na categoria “Texto”. O anúncio foi compartilhado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta terça-feira, 11. Com o tema “Jornalismo que abre novas rotas”, a 32ª edição buscou o reconhecimento de trabalhos com novas abordagens sobre o transporte brasileiro. A produção de Ribeiro é uma investigação pelos portos cearenses, envolvendo um grupo criminoso ligado ao tráfico internacional de drogas (“Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos”).

"Muito feliz pela premiação, claro. A série mostra bastidores de um crime grande, complexo, que só cresceu nos últimos anos. São histórias muito difíceis de apurar e boas para contar", reflete o repórter. Pela segunda vez na história da premiação, o Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025 foi conquistado com o trabalho de fotojornalismo "Um Brasil que desmorona: desabamentos de pontes atrasam o país", assinado por Breno Esaki (Metrópoles). Os veículos cearenses também marcaram a história do prêmio, apresentando ganhadores em três categorias na mesma edição.

“A relevância do prêmio CNT e dos avaliadores garantem ainda mais o resultado do trabalho. Fiquei feliz quando foi publicada, quando foi escolhida para a final e agora com o prêmio confirmado. Vou comemorar!”, completa Cláudio Ribeiro. Formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o jornalista atua desde 1995 no O POVO. Em sua trajetória, passou pelas editorias de Cidades (repórter e editor) e Ciência & Saúde (repórter), além de editor de Primeira Página, Núcleos de repórteres especiais e de Jornalismo Investigativo e Núcleo Datadoc, de jornalismo de dados. O reconhecimento de Ribeiro no Prêmio CNT se adiciona às mais de 40 premiações no jornalismo, incluindo títulos nacionais e internacionais.



Os trabalhos foram avaliados por André Basbaum (EBC), Flávio Ferreira (Folha de S. Paulo), Laurindo Ferreira (Sistema Jornal do Commercio), Paulo Nassar (Aberje) e Suzana Kahn Ribeiro (COPPE/UFRJ). A solenidade, prevista para 10 de dezembro, deve acontecer no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília.