Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jader Filho defende que Conselho Climático na ONU represente cidades

Jader Filho defende que Conselho Climático na ONU represente cidades

Autor Fabíola Sinimbú - Enviada Especial
Autor
Fabíola Sinimbú - Enviada Especial Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro das Cidades, Jader Filho, defendeu a proposta de criação de um Conselho Climático na Organização das Nações Unidas (ONU) como um espaço que pode representar governos subnacionais nas negociações globais. A proposta surgiu durante 4ª Reunião Ministerial sobre Urbanização e Mudanças Climáticas, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30),em Belém.

“Nós precisamos ter um espaço para que os líderes subnacionais possam ter voz e vez na COP. E que eles possam opinar e contribuir para o futuro do nosso planeta e para as implementações das ações climáticas. Se nós não incluirmos eles, dificilmente nós conseguiríamos fazer com que a implementação se torne uma coisa real”, defende.

A criação de um Conselho de Mudanças Climáticas na ONU foi defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em setembro. E durante a reunião ministerial, o enviado especial da COP30 para Cidades, Philip Yang, agregou a perspectiva de atender à demanda dos estados e municípios de participação na tomada de decisões globais.

“Isso iria mirar e reforçar os empenhos para uma reforma do secretariado de Mudança Climática da ONU (UFCCC, na sigla em inglês) e também atender aos objetivos das negociações aqui em Belém”, destacou.

Na reunião ministerial, o Jader Filho citou a participação do governador da Califórnia, Gavin Newsom, que trouxe a perspectiva de um governo subnacional capaz de se tornar a quarta maior economia do mudo e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento sustentável.

“Até um presidente pode ser negacionista, mas como que na hora da implementação você pode não ter o prefeito, o governador, a liderança comunitária ao lado? Se a gente quer implementar, a gente precisa trazer as lideranças subnacionais para os debates globais”, defende.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar