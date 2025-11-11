Encontro de Nei Lopes e Luiz Antonio Simas exalta identidade negra

Os autores e compositores Nei Lopes e Luiz Antonio Simas têm um encontro marcado às 17h30 desta quarta-feira (12). Os dois participam do clube de leitura no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, para falar de seus livros Bantos, malês e identidade negra (Autêntica, 4ª edição 2021), de Lopes, e O Corpo Encantado das Ruas (Civilização Brasileira, 2019), de Simas. Os autores e compositores Nei Lopes e Luiz Antonio Simas têm um encontro marcado às 17h30 desta quarta-feira (12). Os dois participam do clube de leitura no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) do Rio de Janeiro, para falar de seus livros Bantos, malês e identidade negra (Autêntica, 4ª edição 2021), de Lopes, e O Corpo Encantado das Ruas (Civilização Brasileira, 2019), de Simas.

Os livros foram escolhidos pelo público que participa do clube de leitura, e o debate ocorre oito dias antes do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Desde sua primeira edição (1987), Bantos, malês e identidade negra “procura mostrar dois aspectos do preconceito antinegro embutido na historiografia brasileira anterior à década de 1970”, explica Nei Lopes, na apresentação do livro, se referindo à “exaltação” dos negros malês em detrimento aos bantos. A valorização dos malês – escravizados oriundos do litoral dos atuais Benim, Nigéria e Togo ─ se dava por serem letrados, pela formação religiosa mulçumana e, especialmente, pelo protagonismo no levante ocorrido em janeiro de 1835 em Salvador, conhecido como a Revolta dos Malês. Essa visão, quando usada em detrimento aos bantos, produz distorções históricas e apresenta os escravizados bantos, de origem na África Subsaariana, em especial do Congo e Angola, como intelectualmente inferiores.

O erro historiográfico foi percebido por Nei Lopes nas ruas, mais exatamente nos carnavais, que faziam “a apoteose dos malês”, conta em entrevista à Agência Brasil. “Quando eu vi isso, disse espera aí. Isso não pode ser assim. O samba não é malê. A música popular brasileira não é malê.” Bantos, malês e identidade negra desfaz essa falsa ideia. “O escravismo brasileiro foi eminentemente banto, como prova afro-originada principalmente na música, nas danças dramáticas, na linguagem, na farmacologia, nas técnicas de trabalho e até mesmo nas estratégias de resistência aqui desenvolvidas”, esclarece Nei Lopes no prefácio do livro.

Nas ruas do Rio Os povos bantos foram o grupo étnico majoritário levado ao Rio de Janeiro pelos escravizadores. A presença negra é facilmente notada nas ruas da antiga capital da colônia e do império. “Eu diria que a maneira como a rua é vivenciada no Rio de Janeiro é absolutamente tributária desse Rio negro”, afirma Luiz Antonio Simas, autor de O corpo encantado das ruas. Segundo ele, é nas ruas “que se constrói uma certa perspectiva sobre a cultura carioca”, e essa maneira de ser é “profundamente marcada” pela africanidade.

“Nós estamos falando da cidade que era a maior cidade africana do Século 19 no mundo. Uma cidade muito impactada pelo horror da escravidão, mas, ao mesmo tempo, uma cidade muito marcada por uma rua fundamentalmente preta.”