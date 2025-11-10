TFFF: o fundo que quer transformar a proteção da floresta em lucro

Foto de apoio ilustrativo. Mais de 70 países em desenvolvimento com florestas tropicais são elegíveis para receber fundos do TFFF / Crédito: Samuel Setubal

Embora as florestas tropicais abriguem uma das maiores biodiversidades do mundo, regulem o clima e armazenem vastas reservas de dióxido de carbono, os humanos muitas vezes enxergam maior valor em destruí-las. Inúmeros tratados internacionais e leis ambientais destinados a proteger essas florestas tiveram sucesso limitado. Mas uma nova iniciativa de conservação, o chamado Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), planeja mudar esse cenário, atribuindo valor à preservação.

"As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Elas deveriam integrar o PIB dos nossos países. Os serviços ecossistêmicos precisam ser remunerados, assim como as pessoas que protegem as florestas. Os fundos verdes internacionais não estão à altura do desafio", disse o presidente na ocasião. Os primeiros aportes são feitos por governos nacionais, com recursos que devem ativar o fundo para alavancar capital da iniciativa privada. A meta – considerada "ambiciosa", mas "viável" pelo ministro brasileiro da Fazenda, Fernando Haddad – é reunir 10 bilhões de dólares (R$ 53 bilhões) em recursos públicos de países ainda no primeiro ano. Até agora, pouco mais de 50% desse montante já está garantido.

De fundos soberanos, o Brasil espera angariar 25 bilhões de dólares, mas o governo não está fixando um prazo para atingir esse montante. A ideia é que os recursos públicos sirvam de alavancagem para atrair o dinheiro privado. O Brasil quer multiplicar esses valores com ajuda de investidores privados, tornando o TFFF um fundo de 125 bilhões de dólares (R$ 670 bilhões). A promessa é que os investidores vão recuperar o montante investido e terão remuneração compatível com as taxas médias de mercado. O mecanismo financeiro e o secretariado do TFFF serão hospedados pelo Conselho do Banco Mundial, e os valores serão aplicados em carteira de renda fixa.