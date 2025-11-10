Pesquisa mostra ligação entre cultura e clima no Brasil

A temática já teve espaço nas últimas eleições em 2024: 55,1% das pessoas de esquerda consideraram as propostas para o clima como um fator decisivo para a escolha de seus votos, contra 40,4% dos participantes que se identificam com a direita. A pesquisa Cultura e Clima - Percepções e Práticas no Brasil, foi realizada pela organização não governamental C de Cultura e a empresa Outra Onda Conteúdo, em parceria com a Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC/RS. A íntegra do material será lançada nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém.

Os resultados mostram que 82,1% dos participantes estão preocupados com as mudanças climáticas, sendo que 53,4% se dizem "profundamente preocupados". No entanto, 52,4% dos participantes revelaram que se sentem impotentes de contribuir para enfrentar o problema. Ainda assim, mais da metade - 54,6% - procura se informar sobre o clima em produtos ou instituições culturais com certa frequência.

Para Mariana Resegue, diretora-executiva da C de Cultura, isso demonstra uma percepção de que o problema é maior do que a capacidade individual de combatê-lo, no entanto "há falta de comunicação e informação sobre como cada pessoa pode colaborar e fortalecer a mobilização em torno do enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas”. Ela explica que o principal objetivo da pesquisa foi investigar e estimular a conexão da cultura com a agenda climática.

